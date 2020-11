Corona-Schnelltests für Kliniken und Pflege in Dresden

Dresden

Medizinische Einrichtungen erhalten nach Vorlage eines Testkonzeptes beim Gesundheitsamt die PoC-Antigen-Tests, also Coronaschnelltests. Sie geben nach 20 Minuten Auskunft darüber, wie ansteckend eine Person zurzeit ist. Davon profitieren Krankenhäuser, OP-Stationen sowie Reha- und Dialyseeinrichtungen. Altenheime, ambulante Pflegedienste und ähnliche Einrichtungen können ebenfalls die Schnelltests beantragen.

Wer Anspruch auf die Tests erheben will, muss ein Dokument zum Testkonzept auf www.dresden.de/corona abrufen und ausfüllen. Anschließend sollen die Einrichtungen die Konzepte per Post an das Postfach 12 00 20, 0 10 01 Dresden senden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Arztpraxen, Zahnärzte und Physiotherapeuten benötigen keinen Antrag. PoC-Antigentests sind weniger zuverlässig als die herkömmlichen Abstriche. Deswegen erfolgt der PCR-Test nach einem positivem PoC-Test zur Bestätigung.

