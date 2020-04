Man muss sie nicht haben, ein Schal reicht auch. Trotzdem erleben die Anbieter von Masken zur Bedeckung von Mund- und Nase zurzeit einen Ansturm. Die Stadt, Nachbarschaftshilfe, kleine Unternehmen der Region und auch der Onlinehandel bieten sie an – nicht ohne Probleme.

Corona-Regelungen: Wo bekommen Dresdner Masken her?

Coronakrise - Corona-Regelungen: Wo bekommen Dresdner Masken her?