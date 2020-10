Dresden

Wer zu Beginn der Pandemie von einem Bekannten in Quarantäne hörte, konnte es kaum glauben. Viel zu skurril war die Vorstellung des virenbedingten Hausarrests. Doch mit dem Anstieg der Fallzahlen erhöht sich das Risiko, dass es einen bald selbst erwischt. Damit die Quarantäne möglichst problemlos verläuft, haben die DNN die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst.

Wann muss ich in Quarantäne ?

Wenn Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Das Robert Koch Institut ( RKI) spricht von engem Kontakt, wenn Sie mindestens 15 Minuten Face-to-face-Kontakt mit dem Erkrankten hatten oder mit dessen Körperflüssigkeiten in Berührung kamen, beispielsweise durchs Küssen, Anhusten oder Anniesen.

Außerdem gilt man als enge Kontaktperson, wenn es trotz größerem Abstand sehr wahrscheinlich zur Ansteckung kam, zum Beispiel beim Feiern, gemeinsamen Singen oder Sport. Die Quarantäne droht auch, wenn man auf engem Raum oder in einer unübersichtlichen Kontaktsituation mit einer infizierten Person zusammen war, beispielsweise in einer Kita-Gruppe oder einer Schulklasse.

In welchem Zeitraum muss ich mit dem Infizierten in Berührung gekommen sein, damit ich als enge Kontaktperson gelte?

In dem Zeitraum, in dem die Person ansteckend war. Dieses Intervall kann jedoch variieren und hängt vor allem davon ab, ob der Infizierte Symptome zeigt. Ist das der Fall, beginnt der Zeitraum laut RKI am zweiten Tag vor Auftreten der ersten Beschwerden und endet frühestens zehn Tage nach den ersten Symptomen.

Woher weiß ich, dass ich in Quarantäne muss?

Das Gesundheitsamt informiert die Betroffenen diesbezüglich.

Wie lange muss ich in Quarantäne ?

Wenn Sie wegen des Verdachts auf Ansteckung in häusliche Isolation müssen – in der Regal 14 Tage. Wer nachgewiesen an Corona erkrankt ist, muss laut Robert-Koch-Institut mindestens zehn Tage nach Krankheitsbeginn zu Hause bleiben. Wann die Quarantäne endet, steht im Absonderungsbescheid des Gesundheitsamtes. Es sei denn, Sie haben noch Corona-Symptome. Dann ist in jedem Fall der Hausarzt zu kontaktieren.

Was, wenn es engen Kontakt gab, ich aber einen negativen Test vorzeigen kann?

Dann besteht trotzdem die Quarantänepflicht. Das RKI betont, dass ein negatives Testergebnis den Zeitraum nicht verkürzt. Ausnahmen gelten bei Reiserückkehrern.

Muss ich auch zu Hause bleiben, wenn ich engen Kontakt zu einem Infizierten hatte, aber bereits eine Corona-Erkrankung hinter mir habe?

Laut RKI nein.

Was bedeutet häusliche Isolation genau? Wohin darf ich noch gehen?

Abgesehen von den eigenen vier Wänden nirgendwohin. Wie das sächsische Sozialministerium (SMS) auf Anfrage erklärt, gelte das auch für den Weg zu den Mülltonnen, in den Waschkeller oder zum Briefkasten. Genauso tabu sind Spaziergänge oder Gassigehen mit dem Hund.

Schnell mal zum Briefkasten? Das ist während einer Quarantäne Tabu. Quelle: Christin Klose/dpa

Wie viel frische Luft bekomme ich dann noch ab?

Wer einen Balkon oder eine Terrasse hat, der kann dort Sauerstoff tanken. Der Zutritt ist hier laut SMS noch gewährt, solange man dort alleine ist. Wer keinen Austritt hat, muss sich mit geöffneten Fenstern zufriedengeben.

Wie komme ich an Essen, wenn ich nicht mehr raus darf?

Hier ist Eigeninitiative gefragt. Freunde und Familie können Lebensmittel vorbeibringen und vor Ihrer Tür abstellen. Die können dann auch gleich den Müll runter-bringen.

Was ist, wenn ich psychisch krank bin? Muss ich trotzdem in häusliche Isolation?

Wer unter Depressionen oder einer Angsterkrankung leidet, tut sich mit einer häuslichen Quarantäne möglicherweise besonders schwer. Extraregelungen gibt es für solche Fälle laut SMS jedoch nicht. Psychisch Kranke müssen also genauso in Isolation wie seelisch Gesunde.

Was, wenn ich unter Quarantänepflicht stehe, meine Frau aber nicht?

Hier rät das Dresdner Gesundheitsamt zur zeitlichen und räumlichen Trennung. Heißt: Ihre Frau hält sich in Zimmer A, Sie in Zimmer B auf. Da es meist jedoch nur eine Küche und ein Bad gibt, sollten Sie sich nie gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Gemeinsame Mahlzeiten oder Bäder fallen demnach flach. Bei unvermeidbaren Kontakt sind mehrlagiger Mund-Nasen-Schutz, strikte Handhygiene und Mindestabstand zu beachten.

Muss ich sonst noch etwas beachten, wenn ich in häuslicher Isolation bin?

Ja. Das Gesundheitsamt ermahnt dazu, alle unvermeidbaren Kontakte während der Quarantänezeit mit Name und Dauer des Kontakts schriftlich festzuhalten. Außerdem sollten Sie ihren Krankheitsverlauf protokollieren. Neben Symptomen sollte auch die Körpertemperatur zweimal täglich gemessen und notiert werden.

Was, wenn ich während der Quarantäne medizinische Hilfe brauche?

Dann kontaktieren Sie Ihren Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tel. 116117. Bei Notfällen rufen Sie den Rettungsdienst an – mit dem Hinweis, dass Sie im Zusammenhang mit dem Coronavirus unter Quarantäne stehen.

Und wenn ich keine Lust habe, mich an die Quarantäne zu halten?

Dann kann es teuer werden. Reiserückkehrer zum Beispiel müssen bei Verstößen zwischen 500 und 10 000 Euro zahlen.

Weitere Hinweise zur Quarantäne: www.dresden.de/corona

Sächsische Corona-Hotline: 0800/100 02 14

Wenn die Psyche leidet: Telefonseelsorge 0800/1110111, 0800/1110222

Von Laura Catoni