Corona-Pandemie stoppt Güterzüge zwischen Deutschland und Tschechien nicht

Bad Schandau/Pirna

Seit der coronabedingten Einreisesperre aus Tschechien ist der Reisezugverkehr zwischen Sachsen und Böhmen eingestellt. Internationale Güterzüge rollen aber weiter durchs Elbtal. Deutsche Lokführer fahren planmäßig weit ins tschechische Netz hinein, tschechische Eisenbahner kommen mit ihren Zügen auf die Gleise der Deutschen Bahn.

Das funktioniere weiterhin, sagte Mario Reiß von der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Er ist Betriebsrat bei der Deutschen Bahn und erklärte, dass sowohl der Konzern als auch die Gewerkschaft genau darauf achteten, dass alle Lokomotivführer beim Grenzübertritt die notwendigen Corona-Tests haben. Zudem verwies der Eisenbahner darauf, dass die Lokführer üblicherweise allein in ihrem Führerstand seien und damit kaum Kontakte hätten. Auch die Übergabe der Lokomotive an andere Kollegen könne ohne direkten Kontakt erfolgen.

Corona-Schnelltest für jeden Lokführer

Kontrollen durch Gesundheitsbehörden oder die Bundespolizei seien an den bekannten Personalwechselbahnhöfen denkbar, wo Güterzüge planmäßig zum Stehen kommen. Damit in solchen Fällen die Corona-Tests amtlich anerkennt und medizinisch korrekt seien, kooperiere man mit Apotheken.

Verzögerungen im Betriebsablauf gibt es laut Reiß wegen der Corona-Pandemie keine. Wenn Güterzüge in diesen Tagen verspätet seien, liege dies noch an den Nachwehen des Winterwetters und unzureichender Infrastruktur, wie fehlender Weichenheizungen. Aus der Bahnzentrale hieß es von der Cargo-Sparte, nach den ersten Betriebstagen mit neuer Grenzregelung funktionierten „die Verkehre von DB Cargo reibungslos“. Jeder DB-Cargo-Lokführer von grenzüberschreitenden Zügen erhalte bei Schichtbeginn einen aktuellen Corona-Schnelltest an der jeweiligen Einsatzstelle, so ein Konzernsprecher.

Der Frachtsparte der Deutschen Bahn helfe es, dass sie in 18 europäischen Ländern Tochtergesellschaften und Partner habe, deren Personal auch Züge übernehmen könne. Die für den Güterverkehr zuständige Vorständin Sigrid Nikutta erklärte: „Ein Güterzug fährt die Fracht von rund 52 Lkw mit einem einzigen Lokführer. Das beschleunigt Grenzkontrollen erheblich.“

Geringe Verspätungen im Einzelfall

In dieser Woche sollen rund 200 DB-Cargo-Züge zwischen Deutschland und Tschechien rollen und damit laut Bahnsprecher so viele wie üblich. Neben der Deutschen Bahn AG sind zahlreiche weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen mit ihren Güterzügen grenzüberschreitend nach Tschechien unterwegs, so etwa die ITL Eisenbahngesellschaft mbH mit Sitz in Pirna. Das Unternehmen der Captrain Deutschland-Gruppe befördere rund 100 Züge pro Woche zwischen Deutschland und Tschechien, erklärte ein Sprecher. „Trotz der sehr kurzfristig angekündigten und umgesetzten Einreisebeschränkungen ist es der ITL gelungen, alle geplanten Züge ohne Einschränkungen zu fahren.“ Es sei im Einzelfall lediglich zu geringen Verspätungen gekommen.

„Dank der Kooperation mit einem tschechischen Eisenbahnverband und dessen Flexibilität konnte eine Teststation an der Grenze für unsere Personale eingerichtet werden“, so der Captrain-Sprecher. Grenzüberschreitend seien für die ITL überwiegend tschechische Lokführer im Einsatz, die über Sprachkenntnisse und Bescheinigungen für Zugfahrten im deutschen Netz verfügten. Lokführer aus Deutschland fahren auf ITL-Loks „in der Regel nicht auf dem tschechischen Netz“.

Zugverkehr bedarf genauer Planung

Die Geschäftsführung des Unternehmens Metrans Rail, das auf seiner Homepage mit Güterzugverbindungen zwischen Nordsee-Häfen und Adria-Häfen über Prag und Ceska Trebova wirbt, ließ eine schriftliche Anfrage zum Verkehr mit den verschärften Einreisebeschränkungen unbeantwortet. Der seit Sonntag eingestellte grenzüberschreitende Personenverkehr kann Lokführer ausbremsen, die aus Tschechien in Deutschland Züge übernehmen müssen: So berichtet ein deutscher Lokführer eines ausländischen Bahnunternehmens in einem Eisenbahnforum im Internet, dass er mit seinem Zug aus Rostock im Elbtal auf einem Abstellgleis etwas warten musste, bis seine tschechische Ablösung in Bad Schandau als Gast auf einem anderen Güterzug eintraf. Die Nationalparkbahn und Taxis können derzeit nicht genutzt werden, weil sie nicht über die Grenze kommen.

Da das deutsche und das tschechische Eisenbahnnetz über unterschiedliche Oberleitungsspannungen verfügt, bedarf Zugverkehr genauer Planung. Viele moderne Elektrolokomotiven sind mehrsystemfähig und können grenzüberschreitend am Zug bleiben. Dennoch werden auch heute noch Züge beispielsweise in Bad Schandau oder Pirna auf andere Lokomotiven umgespannt. Bei wieder anderen Güterzügen wechseln lediglich die Lokführer. Personalwechsel kann auf speziellen Ausweichgleisen oder an öffentlichen Bahnsteigen erfolgen.

Von Lars Müller