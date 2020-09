Corona-Pandemie bestimmt Geschäftsbericht des Universitätsklinikums Dresden

Dresden

Geschäftsberichte sind eigentlich Rückblicke. Beim Universitätsklinikum Dresden (UKD) ist das anders. Der Geschäftsbericht für das vergangene Jahr befasst sich auf 73 von 108 Seiten mit den Folgen der Corona-Pandemie für die Hochschulmedizin. „Der Jahresbericht belegt eine stabile, positive Entwicklung“, erklärt Holger Ostermeyer, Sprecher des UKD. Diese Entwicklung sei mit entscheidend gewesen für das erfolgreiche Management der Pandemie am UKD selbst, im Großraum Dresden sowie in Ostsachsen.

„Uns ist es sehr wichtig, den Fokus auf die Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulmedizin sowie mit unseren externen Partnern zu legen. Im Jahresbericht können wir zeigen, wie wir gemeinsam Lösungen im Kampf gegen die Pandemie gefunden, entwickelt und eingesetzt haben“, sagte Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des UKD.

Anzeige

Es wäre der falsche Weg, die Erfolge aus dem Frühjahr 2020 als eine Episode in der noch relativ jungen Geschichte von Universitätsklinikum und Medizinischer Fakultät abzuschließen und in den alltäglichen Ar­beitsmodus zurückzukehren, so Albrecht. „Antizipierendes Denken und Handeln müssen weiterhin alle Aktivitäten begleiten.“

Weitere DNN+ Artikel

Erfolgreiches Miteinander schweißt zusammen

Gerade die häufig im Hintergrund agierenden Bereiche des UKD hätten einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die Herausforderungen der Pandemie zu meistern. „Regelmäßig im Klinikbetrieb verwendete Verbrauchsmaterialien waren plötzlich nur noch schwer oder zu deutlich überhöhten Preisen verfügbar. Auch galt es, einzelne Ambulanzen und Stationen neu aufzubauen oder umzuwidmen“, beschreibt Janko Haft, Kaufmännischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums, die Lage.

In diesen sich unerwartet zuspitzenden Situationen habe ein nutzbringendes Miteinander geherrscht. Die dafür erarbeiteten Lösungen würden die konstruktive Haltung und den Ideenreichtum des UKD-Teams belegen. „Dieses erfolgreiche Miteinander schweißt zusammen und hat den Spirit der Hochschulmedizin weiter gestärkt“, so Haft.

2019 hat das Klinikum den Angaben zufolge ein Betriebsergebnis von rund 800 000 Euro erwirtschaftet. Zum Vergleich: Beim Städtischen Klinikum Dresden steht ein zweistelliger Millionenbetrag in den Büchern. Das UKD verzeichnete laut Ostermeyer im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme der Erlöse aus stationären wie ambulanten Behandlungen. Dem hätten kontinuierlich steigende Personalkosten gegenüber gestanden. Auch der finanzielle Aufwand für Verbrauchsmaterial sowie Ver- und Entsorgungskosten sei gestiegen.

Das UKD registrierte 243 540 ambulante Behandlungsfälle im vergangenen Jahr, 2018 waren es noch 277 416. Die Zahl der stationären Fälle ist von 57 101 auf 58 672 gestiegen. Da die durchschnittliche Schwere der Fälle bei den stationär behandelten Patienten gestiegen ist, erhielt das UKD höhere Vergütungen als 2018.

Ende 2019 waren am Klinikum 6760 Personen in der Krankenversorgung und den unterstützenden Geschäftsbereichen tätig. Das waren 400 mehr als Ende 2018. Am Uniklinikum arbeiten 1061 Ärzte – 2018 waren es noch 1005 Ärzte – und 2059 pflegende Mitarbeiter (2018: 1966).

Von Thomas Baumann-Hartwig