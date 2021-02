Dresden

Das Gesundheitsamt hat in 23 Fällen Corona-Infektionen mit Beteiligung von mutierten Viren registriert. 19 Fälle davon betreffen das Stadtgebiet von Dresden, teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit. Dabei haben sich auch Personen mit Virus-Mutationen angesteckt, die nicht in Risikogebiete verreist waren. „Es scheint sich zu bestätigen, dass die Mutationen ansteckender als das Ursprungsvirus mit“, so das Gesundheitsamt.

Inwieweit sich Kinder in Schulen und Kindertagesstätten eher an Mutationen anstecken als Erwachsene, könne gegenwärtig nicht eingeschätzt werden. Die derzeit geltenden Hygienemaßnahmen in den Gemeinschaftseinrichtungen hält die Behörde für ausreichend. „Allein: Sie müssen auch eingehalten werden.“

Von tbh