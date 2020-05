Trotz Corona-Lockerungen – Darum ist der Botanische Garten in Dresden geschlossen

Dresden

Theoretisch dürfen in Sachsen die Botanischen Gärten seit dieser Woche öffnen. Praktisch bleibt der Botanische Garten der Technischen Universität ( TU) an der Stübelallee in Dresden aber erst einmal weiter geschlossen. Denn nachdem sich die Uni seit 21. März im Notbetrieb befand, ab 20. April zunächst der laborbasierte Forschungsbetrieb schrittweise wieder aufgenommen wurde, werde seit dem 4. Mai erst mal wieder in einem „eingeschränkten Präsenzbetrieb“ gearbeitet.

So sei nur ein stark eingeschränkter Kreis an Mitarbeitern vor Ort in wechselnden Schichten tätig, um die absolut notwendigen Arbeiten abzusichern, erklärt Barbara Ditsch, die wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens. Besagte Mitarbeiter seien jetzt im Frühling mit der Pflege der umfangreichen Pflanzenbestände mehr als ausgelastet.

Einlasskontrollen bei Öffnung notwendig

Hinzu komme, dass der Eintritt in den Botanischen Garten frei ist, es also keinerlei Einlasskontrollen gebe. Diese jedoch müsste man einführen, um den Besucherstrom regulieren zu können, damit die aktuell gültigen Auflagen für einen öffentlichen Besucherverkehr erfüllt werden könnten.

„Auch wollen und müssen wir - ganz im Sinne dieser Vorgaben - unsere Belegschaft bestmöglich vor Ansteckungsgefahren schützen. Es wäre ein Alptraum, wenn für alle Gärtner zeitgleich Quarantäne angeordnet werden müsste: Die kontinuierliche Betreuung der Pflanzen sicherzustellen, ist stets das oberste Ziel unseres Handelns“, so Barbara Ditsch. „Sobald die Bedingungen Besucherverkehr zumindest in Teilen des Gartengeländes wieder zulassen, werden wir dies ermöglichen.“

Keine Sommerblumen wegen Corona

Zunächst bis Ende Mai sind alle öffentlichen Veranstaltungen im Botanischen Garten abgesagt. Auch das Sommerfest und die zeitgleich für den 30. August geplanten Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Botanischen Gartens fallen als Großveranstaltung aus.

Des Weiteren wird es in diesem Jahr nicht eine so große Vielfalt wie sonst an Sommerblumen geben. Die hätten ja jetzt vorgezogen werden müssen. Aber das war aus personellen Gründen nicht möglich.

