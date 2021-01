Dresden

Seit 15 Jahren betreibt Kathrin Sittner ihr kleines Kosmetikstudio in der Dresdner Südvorstadt. Das Studio ist seit November geschlossen, die Wirtschaftshilfen vom Bund bleiben aus. Der erneute Corona-Lockdown bringt die Solounternehmerin finanziell als auch psychisch an ihre Belastungsgrenze. Wie so viele andere auch.

Schleppend und kompliziert, statt schnell und unbürokratisch

Wo bleiben die Sofort-Hilfen für die Wirtschaft? Schnell, unkompliziert, unbürokratisch sollte die Abwicklung vonstatten gehen. So jedenfalls versprach es die Politik. Die Realität sieht so aus: Die Auszahlung der Überbrückungshilfen geht nur schleppend voran. Auf die Dezemberhilfe wartet Kathrin Sittner auch Mitte Januar noch vergeblich. Wann damit zu rechnen ist? Vielleicht im Februar, hofft sie.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die anfallenden Kosten für ihr kleines Studio in der Südvorstadt zu stemmen, muss Kathrin Sittner auf ihre Ersparnisse zurückgreifen. Die waren eigentlich zur Rentenvorsorge gedacht. Immerhin hat die 59-Jährige finanzielle Rücklagen.

Der Novemberabschlag war noch im selben Monat geflossen. Die Summe entsprach 75 Prozent des Umsatzes. Selbiges gilt für Dezember –insofern die Hilfe auch tatsächlich ausgezahlt wird. Ab Januar soll nur noch die Überbrückungshilfe III an Wirtschaftsbetriebe ausgezahlt werden. Die deckt nur noch 90 Prozent der Betriebskosten. „Da wird offenbar vergessen, dass ich auch als Privatperson Miete und Lebenserhaltungskosten stemmen muss.“ Kathrin Sittner fühlt sich im Stich gelassen. Wie so viele andere auch.

Wo es bei den Auszahlungen hakt

Warum es zu diesen Verzögerungen kommt, erfährt die Dresdnerin lediglich aus Medienberichten. Grund dafür seien technische Probleme. Die Entwicklung der notwendigen Software dauere länger als vom Wirtschaftsministerium geplant. Medienberichten zufolge könne sich die Auszahlung der Überbrückungshilfe III für Januar noch bis zum März verzögern. Eine Hiobsbotschaft für kleine mittelständische Betriebe.

Lesen Sie auch:

Eine Friseurmeisterin aus Dresden im Lockdown: „Ich muss mich täglich neu erfinden“

Dass der Lockdown wahrscheinlich über den Januar hinaus verlängert wird, ist für die hiesige Wirtschaft eine enorme Belastungsprobe. Die Existenzsorgen von kleinen und mittleren Betrieben wie auch Selbstständigen wachsen. „Umso schlimmer ist es, dass die verschiedenen staatlichen Unterstützungshilfen wie Dezemberhilfen oder Entschädigungszahlungen nach Infektionsschutzgesetz nur schleppend ausgezahlt werden“, sagte Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. Die Überbrückungshilfe III könne zudem voraussichtlich erst ab Februar beantragt werden. Er fordert ein schnelleres Agieren von Bund und Freistaat. „Wenn der Staat für Teile der Wirtschaft eine Schließung anordnet, muss er auch zeitnah und in entsprechender Höhe Entschädigungen für die betroffenen Betriebe realisieren.“

Enttäuscht von leeren Versprechen

Bereits Mitte Dezember wandte sich Kathrin Sittner in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Sie wollte auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Versprochen wurde schnelle Hilfe. „Ich stelle fest, dass dies leere Worte sind“, schreibt sie darin. Auch, dass sie enttäuscht ist. Der letzte Satz erzeugt Nachdruck: „Was bin ich als Bürger und Mensch meiner Regierung wert?“

In der Antwort am folgenden Tag vom Bundesfinanzministerium wird die Kosmetikerin vertröstet. „Die Dezemberhilfe wird voraussichtlich in den ersten Januarwochen freigeschaltet werden“, heißt es darin. Ihre Stimme zittert, als sie den letzten Satz vorliest. Was sie daran am meisten ärgert: „Ich bin unverschuldet in diese Situation geraten“, sagt sie. Anstatt echte Hilfe zu bekommen wird sie lediglich von Woche zu Woche vertröstet. Wie so viele andere auch.

„Ich will nicht um Hilfe bitten müssen. Ich will arbeiten!“

Seit 40 Jahren ist Kathrin Sittner als Kosmetikerin tätig. Für sie ist es eine Berufung, wie sie selbst sagt. Die Arbeit fehlt ihr. „Im ersten Lockdown hieß es noch, man solle Dinge erledigen, die man lange aufgeschoben hat“, erinnert sich Kathrin Sittner zurück. „Einem wurde geraten, das beste aus der Situation zu machen, sich zurückzulehnen und die Ruhe zu genießen.“

Protest am Donnerstag Am Donnerstag, 11.30 Uhr, will die Friseur- und Kosmetikinnung Dresden mit einem stillen Protest am Elbufer hinter dem Japanischen Palais auf die verheerende Situation von Friseur- und Kosmetikunternehmen aufmerksam machen. Mit der Aktion soll darauf hingewiesen werden, dass viele Betriebe entweder gar keine oder nur Bruchteile der ihnen zustehenden Wirtschaftshilfen erhalten haben.

Doch dieses Mal ist es anders als im Frühjahr 2020. Dieses Mal ist kein baldiges Ende in Sicht. „Es fällt mir schwer, positiv und optimistisch zu bleiben.“ Für einige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie habe sie durchaus Verständnis. Doch die Verhältnismäßigkeit kann sie nicht nachvollziehen. „Das ist wichtig und sinnvoll“, stellt die 59-Jährige klar. Ihr fehle aber Klarheit. Stattdessen bekämen kleine mittelständische Betriebe nur verwirrende Regelungen ohne Perspektive. „Ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit und mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der Politik“, sagt Kathrin Sittner. Dass gerade große Betriebe von der Coronakrise profitieren und Kleinunternehmen die Leidtragenden sind, ärgert und macht sie zugleich traurig.

Inzwischen mangelt es der Dresdnerin an Zuversicht und Motivation. „Ich will mich nicht zurücklehnen“, so Kathrin Sittner, „Ich will auch nicht beim Staat um Hilfe bitten müssen. Was ich will, ist arbeiten.“ Ihre Stimme bebt. Stattdessen wird sie aber in die Rolle der Bittstellerin gedrängt. Wie so viele andere auch.

Von Sabrina Lösch