Ein bunter Strauß voller Ideen. Das bieten die Bildungsberater der Volkshochschule (VHS) Dresden all jenen an, die sich beruflich weiterentwickeln möchten – oder pandemiebedingt müssen. Das Angebot ist kostenlos.

Gerade während des Lockdowns ist die Unsicherheit in beruflicher Hinsicht groß. Laut VHS wissen viele nicht, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen. „Es geht uns vor allem in Zeiten von Corona darum, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen“, sagt Sozialpädagogin Beatrix Linge. Dazu haben die Bildungsberater Berufsideen entwickelt.

Lockdown verunsichert viele in beruflicher Hinsicht

Per Telefon, Video oder auch E-Mail können Ratsuchende Fragen zur Orientierung stellen oder gemeinsam mit den Bildungsberatern Pläne schmieden. Im Zentrum stehen dabei Fragen, wie: Welche Chancen hat man außerhalb einer krisengeschundenen Branche? Oder wie kann man die Kurzarbeit zur Weiterbildung nutzen? Ziel des vierköpfigen Beratungsteams: verunsicherten Menschen dabei helfen, orientierter, strukturierter und motivierter zu werden.

Die Coronakrise ist aber nicht der einzige Grund, warum Menschen das Angebot der VHS Dresden aufsuchen. Eigenen Angaben zufolge nutzen viele auch die Beratung nach der Elternzeit oder längerer Krankheit. Andere wiederum möchten ihre berufliche Ausbildung nachholen, fortsetzen oder vertiefen. Orientierungsgespräche können auch dabei helfen, neue Ideen anzustoßen.

Die Bildungsberatung der VHS ist an fünf Standorten in Dresden vertreten: Gorbitz, Altstadt, Johannstadt, Friedrichstadt und Pieschen. Solange die Büros wegen Corona geschlossen bleiben müssen, erfolgen Gespräche via Telefon oder digital.

Internet Weitere Infos unter www.bildungsberatung-dresden.de.

Von Sabrina Lösch