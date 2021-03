Corona: Lesermeinungen zum Politikversagen und der verbotenen Querdenkerdemo in Dresden

Dresden

Impfchaos, Querdenken, Teststrategien: Auch nach über einem Jahr Coronapandemie hält das Virus immer neue Überraschungen bereit. Das beschäftigt auch die DNN-Leser, die uns gern ihre Meinung zu unterschiedlichen Themen mit Coronabezug kundtun. Ein Auszug:

Impfchaos: Das Versagen begann schon im Frühjahr 2020

Eine Pandemie in der vorhandenen Form war nicht vorauszusehen und auch die nötigen Maßnahmen der Regierungen konnten nicht aus dem Hut gezaubert werden. Im Frühjahr 2020 waren die in Deutschland getroffenen Lockdown-Maßnahmen noch sinnvoll und zeigten auch den nötigen Erfolg.

Doch schon zum damaligen Zeitpunkt war jedem einigermaßen logisch denkenden Menschen klar, dass eine endgültige Beseitigung des Virus nur durch eine entsprechende Impfung gelingen kann.

Zu diesem Zeitpunkt beginnt bereits das absolute Versagen der EU und der Bundesregierung. Anstatt mit den an der Forschung beteiligten pharmazeutischen Firmen, bei denen erfolgversprechende Entwicklungsergebnisse vorlagen, Vereinbarungen beziehungsweise Vorabverträge zu schließen, wie es andere Länder getan haben, wurde in einer solchen Menschenleben gefährdenden Situation wie auf einem orientalischen Basar über Preise gefeilscht, statt im Interesse der Bevölkerung so viel wie möglich Impfstoffdosen zu ordern.

Das wäre nämlich zum damaligen Zeitpunkt die Hauptaufgabe der dafür verantwortlichen Politiker – sowohl der EU als auch der BRD – gewesen. Inzwischen sind offensichtlich sowohl die EU als auch die Bundesregierung nicht mehr Herr der Lage. Es ist eine Schande für die vom Volk gewählten Politiker, wie sie die Interessen ihrer Wähler in einer solch prekären Situation vertreten.

Christine Paul

Querdenken: Hassausbrüche machen es nicht besser

Ich verstehe es nicht. Ja, unsere Politiker haben auf der ganzen Linie versagt. Da funktioniert nicht viel – ein Lockdown jagt den nächsten, ständig neue Regeln und Verbote, alles schlecht organisiert. Vom Impfchaosganz zu schweigen. Es droht ein Riesenpleitewelle – in Gastronomie und Handel.

Aber diese Hassausbrüche machen es nicht besser – im Gegenteil. Sie gefährden andere. Die Demonstranten (viele ohne Maske und ohne den nötigen Abstand) gehen dann einkaufen oder auf Arbeit und stecken dort vielleicht andere an. Und eine medizinische Einrichtung – welcher Art und wo auch immer – zu bedrohen ist das Allerletzte.

Koch

Gefühle statt Hass

Es steht außer Zweifel, dass ich zu null Prozent für Gewalt bin, wie sie am Sonnabend stattfand. Auch mit der AfD habe ich nicht das Geringste am Hut. Und doch hat mich der Grundduktus dieses Artikels empfindlich gestört, auch die Fotounterschrift: Gesichter des Hasses. Als spießig und Gutmenschenreaktion empfinde ich das. Die meisten fahren jetzt auf diese angewiderte Hass-Schiene ab, es ist sehr leicht, gegen Hass zu sein und warm an seinem Schreibtisch zu sitzen.

Dieses Foto erschien in der Printausgabe der DNN mit der Bildunterschrift „ Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Ich habe mir die Gesichter auf dem Bild genau angesehen. Hass habe ich nicht entdecken können. Gewiss gab es auch den, sowie auch die tätlichen Angriffe nicht entschuldbar sind. Aber so simpel ist die Welt einfach nicht erklärbar.

Mir gefiel an diesen Gesichtern, dass da Gefühle herausgelassen wurden, sie waren bewegt. Das ist sehr wichtig in einer Zeit, wo viele abstumpfen. Menschen, die nicht abstumpfen wollen, sollten immer mit Respekt behandelt werden.

Angela Matthes

Was hätte Erich Kästner zu Querdenkern gedichtet?

Vorweg: Mein Schwager (Arzt) hat fünf Wochen auf der Station gelegen – schwerer Covid19-Verlauf. Inzwischen kann er wieder einen Arm etwas anheben, alles andere ist noch schwer geschädigt.

Als gebürtiger Dresdner bin ich erschüttert über die besonders großen Anzahlen von Ignoranten in meiner Vaterstadt. Dem Dresdner Erich Kästner wäre sicher ein passendes Gedicht für die demonstrierenden querdenkenden Idioten eingefallen.

Ulrich Haage

Chaoten – und ältere Mitbürger

Richtig ist, dass solche Demonstrationen von Chaoten missbraucht werden. Aber sehen Sie sich doch einmal die Bilder an! Menschen im Alter von über 50 und 60 Jahren oder noch älter haben einfach genug von den derzeitigen unfähigen Maßnahmen.

Joachim Anders

Endlich mal ein positives Beispiel

Um diesen Artikel geht es: Wie eine Hausärztin Lehrern in Dresden beim Testen hilft

In Zeiten von Fake News und täglicher Berichterstattung von Zahlen, die viele in der Pandemie nicht mehr einordnen können, habe ich den Artikel mit Freude aufgenommen. Kurz und knapp zeigt er ein positives Beispiel für Leute, die die richtigen Dinge einfach mal umsetzen!

Das ist die Bevölkerung nach zahlreichen Ankündigungen der Politik (Masken, Tests und Impfungen), sowie der Nicht-Umsetzung oder Zurücknahme dieser Maßnahmen bei gleichzeitigen Lockerungsversprechungen gar nicht mehr gewohnt.

Wenn schon das Testzentrum von der Polizei vor Demonstranten geschützt werden muss, freue ich mich über viele Haupt- und Ehrenamtliche, die sich nicht verwirren lassen!

Michael Lay

