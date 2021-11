Corona-Krise: So tagt der Stadtrat in Dresden

Dresden

Der Stadtrat wird am 25. November trotz der sich zuspitzenden Corona-Situation in Präsenz in der Messe Dresden tagen. Das teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf DNN-Anfrage mit. Darauf habe sich der Ältestenrat verständigt. In diesem Gremium sind die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen und der OB vertreten.

3G auch für die Stadträte

Hilbert kündigte an, dass er von seinem Hausrecht Gebrauch machen werde. Es würden die 3G-Regelungen für alle Anwesenden gelten. Heißt: Nur genesene, geimpfte und getestete Personen werden Zutritt zum Sitzungssaal erhalten. Vor der Eingangstür kontrolliert das Sicherheitspersonal die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise aller Personen, die den Saal betreten wollen – auch die der Stadträte.

Zusätzlich steht von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr ein Team der Johanniter für alle Personen bereit, die einen tagesaktuellen Test benötigen. Testen lassen müssen sich nur diejenigen Personen, die weder einen Impf- noch einen Genesenennachweis besitzen und auch noch nicht tagesaktuell getestet wurden.

Vorkehrungen für Online-Sitzungen getroffen

Laut Hilbert hat die Stadtverwaltung auch Vorkehrungen getroffen, dass der Stadtrat statt in Präsenz per Videokonferenz im Internet tagen könne. Sollte es die Situation erfordern oder wenn der Freistaat entsprechende Regelungen erlassen würde, könnte der Stadtrat online tagen. „Wir könnten es so durchführen, wenn es notwendig wird oder der Stadtrat dies mehrheitlich wünscht“, erklärte der OB.

Mehrere Stadträte mit Corona infiziert

Wie viele Stadträte am Donnerstag zur Sitzung kommen können, ist noch ungewiss. Nach DNN-Informationen haben sich mehrere Stadträte mit dem Coronavirus infiziert oder sind von Quarantänemaßnahmen betroffen. Stadträte haben wegen vieler Sitzungen in Ausschüssen, in den Fraktionen und in Arbeits- oder Lenkungsgruppen eine Vielzahl von Kontakten.

Von Thomas Baumann-Hartwig