Dresden

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr kündigt die Stadt Dresden Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Corona-Schutzvorschriften an. Dazu sind die Bediensteten des Gemeindlichen Vollzugsdienstes und der Polizei in abgestimmten Kontrollen in der Landeshauptstadt im Einsatz. Ab Sonntag, dem 27. Dezember, gelten nach den Weihnachts-Lockerungen wieder strengere Regeln.

Diese Regeln gelten zum Weihnachtsfest

Das Weihnachtsfest darf zwischen dem 24. und 26. Dezember mit bis zu vier Personen, die über den eigenen Hausstand hinausgehen, gefeiert werden. Zuzüglich dürfen Kinder im Alter bis 14 Jahren aus dem engsten Familienkreis mitfeiern. Die Obergrenze von fünf Personen aus zwei Hausständen (Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt) gilt an diesen drei Tagen nicht.

Wer lieber mit engen Freunden feier möchte, kann dies tun, solange nicht mehr als vier Gäste empfangen werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Kommen statt der engsten Familie engste Freunde zu Besuch und bringen diese auch noch Kinder unter 14 Jahren mit, kommt schnell eine große Gruppe Menschen zusammen. Eine konkrete Obergrenze ist zum Weihnachtsfest ausgesetzt.

Regierung und Experten appellieren jedoch in Anbetracht der weiter steigenden Infektionszahlen und der Lage in den Krankenhäusern an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Niemand soll Weihnachten einsam sein. Dennoch gehe es nicht darum, die Grenzen der Verordnung auszuloten und unnötige Risiken, besonders für gefährdete Menschen, einzugehen. Es gilt wie gehabt, ein besonderes Augenmerk auf Hygiene zu haben, z.B. regelmäßiges Händewaschen und Lüften zu beachten, Abstand zu wahren und Personengruppen möglichst klein zu halten.

Ausgangssperre zu Weihnachten ?

Am Heiligabend gilt die sonst in der Zeit von 22 bis 6 Uhr angeordnete Ausgangssperre nicht. Das heißt von 0 bis 24 Uhr greifen an dem Tag nur die milderen Ausgangsbeschränkungen. Triftige Gründe gestatten den Gang vor die Haustür, ansonsten droht ein Bußgeld von 60 Euro.

Achtung: Um 0 Uhr beginnt der 25. Dezember und somit gilt die Ausgangssperre wieder. Um Mitternacht müssen alle wieder pünktlich zuhause sein. Eine Sonderregel gilt für den Besuch von Gottesdiensten: Vom 24. bis 26. Dezember dürfen diese auch nach 22 Uhr besucht werden.

Übernachtungen sind für Gäste beim Gastgeber und in Hotels sowie Pensionen aus „sozialen Gründen“ möglich. Rein touristische Übernachtungen sind nicht gestattet.

Kontrollen zur Einhaltung der Verordnung

In Dresden wird die Einhaltung dieser Regeln auch zwischen Weihnachten und Neujahr von den Behörden kontrolliert. Ein Grund für den Notruf sollte ein beobachteter Verstoß nicht sein. Lieber sollten Bürger die betreffenden Personen auf ihr Verhalten aufmerksam machen, so die Polizei. Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann das zuständige Polizeirevier informiert werden.

Ob die Beamten bei konkreten Hinweisen auf Verstöße eine Wohnung betreten dürfen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Fest steht: Illegale Partys können für die Beteiligten schnell teuer werden, denn jede Person, die gegen die Kontaktbeschränkung verstößt, kann mit 150 Euro Bußgeld in die Pflicht genommen werden.

Von DNN