Corona-Klagewelle am Dresdner Verwaltungsgericht rollt weiter

Allgemeinverfügungen und Corona-Schutz-Verordnungen – die Versuche der Politik, das Infektionsgeschehen einzudämmen, haben zu einer Klagewelle am Verwaltungsgericht Dresden (VG) geführt. „Es gehen sehr viele Anträge mit Corona-Bezug ein“, erklärte VG-Sprecher Robert Bendner auf Anfrage.

Schließzeiten und Maskenpflicht im Fokus

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr seien 98 „Corona-Verfahren“ eingegangen. Dabei handelte es sich laut Bendner um 50 Klagen und 48 Eilanträge. Die zuständige 6. Kammer habe inzwischen 71 Verfahren erledigt, davon 47 Eilanträge und 24 Klagen. Mittlerweile aber seien bereits sechs neue Eilverfahren gegen aktuelle Maßnahmen nach den gültigen Allgemeinverfügungen hinzugekommen, so dass die Zahl der Verfahren mit Coronabezug auf 104 geklettert ist. Dabei gehe es unter anderem um Schließzeiten für Gaststätten und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch im Freien.

Bendner weist darauf hin, dass Klagen und Eilanträge gegen die Verordnung des Freistaats an das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) gerichtet werden müssen. Der stellvertretende OVG-Sprecher Thomas Tischer erklärte auf Anfrage, dass bereits drei Eilanträge gegen die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung eingegangen seien. Die Antragsteller richten sich den Angaben zufolge gegen die Tätigkeitsuntersagung zum Tätowieren und Piercen, gegen Kontaktbeschränkungen und gegen die Maskenpflicht beim Einkaufen, an Haltestellen und in Fußgängerzonen.

Prüfung von Einzelfallentscheidungen

Neben Anträgen gegen die Sächsische Verordnung, bei denen über die Wirksamkeit von Rechtsnormen entschieden wird, müssen sich die OVG-Richter auch mit Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte befassen. „Diese Verfahren betreffen dann Maßnahmen von Behörden, die aufgrund oder im Zusammenhang mit der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung im Einzelfall getroffen werden. In diesen Verfahren wird somit nicht unmittelbar über die Wirksamkeit von Rechtsnormen entschieden“, erklärte Tischer. Da die neue Verordnung erst seit Montag gilt, sind solche Verfahren noch nicht eingegangen.

Der zuständige 3. Senat des OVG versuche, über die Eilverfahren möglichst zeitnah zu entscheiden, erklärte der stellvertretende Sprecher.

