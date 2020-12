Corona: Inzidenz schießt in die Höhe – wann in Dresden die strengen Regeln gelten

Dresden

Die Landeshauptstadt hat am Freitag auch nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zum fünften Mal in Folge den Inzidenzwert von 200 überschritten. Die Inzidenz ist nach dem Rekordwert vom Donnerstag mit 445 Neuinfektionen von 203,1 auf 239,6 angestiegen. Damit gelten nun die strengen Regeln der städtischen Allgemeinverfügung bis zum Sonntag. Ab Montag geht Sachsen in einen harten Lockdown. Die Einzelheiten sollen am Freitag bekanntgegeben werden. Da die Verwaltung die Regeln noch öffentlich bekannt machen muss, werden diese erst am Sonnabend in Kraft treten.

Ab Sonnabend Ausgangsbeschränkungen

In Dresden gelten ab Sonnabend Ausgangsbeschränkungen: Die Dresdner dürfen ihre Wohnung nur noch mit einem triftigen Grund verlassen. Da Einkäufe zu den triftigen Gründen zählen, steht dem Shopping am Sonnabend nichts im Weg. Denn die Dresdner dürfen in Ladengeschäften einkaufen und nicht nur Waren des täglichen Bedarfs erwerben. Aber: Man darf sich nur noch maximal 15 Kilometer von der eigenen Wohnung fortbewegen.

Verkauf von Glühwein und Punsch verboten

Das Alkoholverbot wird erweitert: Ab Sonnabend ist der Ausschank von alkoholischen Heißgetränken wie Glühwein und Punsch verboten. Bereits seit vergangene Woche gilt ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken in der Zeit von 22 bis 6 Uhr und in weiten Teilen der Innenstadt und Neustadt von 20 bis 7 Uhr ein Konsum-Verbot für alkoholische Getränke im öffentlichen Raum, aber auch in Eingangsbereichen von Einkaufszentren.

Maskenpflicht bleibt bis Montag unberührt

Wer Essen „to go“ in Gaststätten und Restaurants kaufen möchte, muss ab Sonnabend vorbestellen – damit sich keine Warteschlangen bilden. Sogenannte Drive-in-Angebote, bei denen der Konsument im Auto auf seine Ware wartet, bleiben erlaubt.

Auf die Maskenpflicht haben die schärferen Regeln keine Auswirkungen. In weiteren Teilen der Innenstadt sowie auf der Hauptstraße in der Inneren Neustadt muss Maske getragen werden. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, in Bahnhöfen, vor Schulen und Kindertagesstätten, auf Parkplätzen von Supermärkten und in allen Geschäften gilt Maskenpflicht.

Der Freistaat plant ab Montag eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die neue Corona-Schutz-Verordnung, die ab Montag gelten soll, löst die städtische Allgemeinverfügung ab.

