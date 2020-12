Dresden

Die Landeshauptstadt liegt am Mittwoch zum dritten Mal in Folge über dem kritischen Inzidenzwert von über 200. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin errechnete einen Wert von 211,8. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Am Dienstag betrug der Wert noch 227,2.

Strenges Alkoholverbot am Sonnabend möglich

Die Stadtverwaltung richtet sich in ihrer Corona-Allgemeinverfügung nach den Daten des RKI. Sollte die Inzidenz an fünf Tagen in Folge über 200 liegen, treten Verschärfungen in Kraft. Das ist von Interesse, da der vom Freistaat angekündigte harte Lockdown erst ab Montag, 14. Dezember, in Kraft treten soll. Hält der Trend an, dann dürfte es in Dresden am Sonnabend Einschränkungen wie Ausgangsbeschränkungen und ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken geben.

Gesundheitsamt verwendet die aktuellen zahlen

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt meldet schon viel länger eine Inzidenz von über 200. Am Dienstag errechnete die städtische Behörde einen Wert von 263,3. Das Gesundheitsamt verwendet die aktuellsten Zahlen für die Berechnung, während das RKI die Daten zeitverzögert erhält. Die Forschungseinrichtung hatte am Mittwochmorgen 8302 Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Das Gesundheitsamt veröffentlicht seine aktuellen Zahlen am Mittag.

Die 7-Tage Inzidenz entspricht der Summe der Fallzahl (nach Meldedatum) der zurückliegenden sieben Tage pro 100 000 Einwohner

Von tbh