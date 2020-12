Corona: Inzidenz in Dresden liegt deutlich über der Marke von 200

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden überschreitet erstmals wieder nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) den Inzidenzwert von 200. Am Montagmorgen meldete die Forschungseinrichtung in Berlin für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 228,6. Den Angeben zufolge haben sich in den vergangenen sieben Tagen 1273 Dresdner mit dem Coronavirus infiziert.

Bei einer Inzidenz von über 200 werden die Regeln verschärft

Am Sonntag lag der Inzidenzwert des RKI noch bei 192,7. Aber eine hohe Zahl an Neuinfektionen am Sonntag drückte den Wert über die kritische Marke. Kritisch deshalb, weil die Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung deutliche Verschärfungen vorsieht, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen hintereinander über 200 liegt. Dann kommt es beispielsweise zu Ausgangsbeschränkungen und zu einem stadtweiten Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

Zuletzt hatte der RKI-Inzidenzwert am Dienstag, 1. Dezember, mit 201,2 über 200 gelegen. Anders die Werte des Gesundheitsamtes der Stadtverwaltung, die seit 30. November stabil über dem kritischen Wert liegen. Bereits am 30. November kam die Behörde vor Ort auf eine Inzidenz von 230,1. Am Sonntag errechnete das Gesundheitsamt einen Wert von 218,4.

Stadt zieht inaktuelle Daten heran

Für die Verschärfung der Allgemeinverfügung zieht die Stadtverwaltung aber die RKI-Angaben heran. Die Unterschiede zwischen den städtischen Angaben und denen der Forschungseinrichtung sind mit den Meldeketten zu erklären. Die Stadt hat deutlich aktuellere Werte als das RKI vorliegen, dass die Zahlen zeitverzögert über die Landesbehörden mitgeteilt bekommt. Insofern beruht die Beurteilungsgrundlage der Stadtverwaltung für die Verschärfung der Coronaregeln auf inaktuellen Angaben. Tatsächlich hat Dresden bereits sieben Mal in Folge die 200er-Marke gerissen.

Die 7-Tage Inzidenz entspricht der Summe der Fallzahl (nach Meldedatum) der zurückliegenden 7 Tage pro 100 000 Einwohner

Von Thomas Baumann-Hartwig