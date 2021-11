Dresden

Hans-Joachim Ranke hält die gelbe Plüschente ganz fest. Das niedliche Kuscheltier hat ihm seine Enkelin schicken lassen. Als Glücksbringer. Die Ente hat dem 57-Jährigen Glück gebracht. Seit Dienstag kann er wieder sprechen. Seit Mittwoch sitzen. Ranke wird seit dem 20. Oktober auf der Intensivstation des Krankenhauses Dresden-Neustadt behandelt – wegen Corona.

„Am Montag können wir ihn nach Coswig ins Fachkrankenhaus verlegen“, sagt Oberarzt Dr. Hans-Martin Dill. Es sind Fälle wie der von Ranke, die den Medizinern und Pflegekräften auf der Intensivstation Mut machen. „Er lag zwischenzeitlich im Koma“, erklärt der Arzt über seinen Patienten, „wir mussten einen Luftröhrenschnitt setzen“. Seit dem Wochenende geht es aufwärts mit dem 57-jährigen Dresdner.

„Meine Tochter arbeitet in einer Klinik. Sie hat Corona bekommen, meine Frau hat sich angesteckt. Dann bekam ich es“, erklärt Ranke. „Es ging immer mehr bergab mit mir.“ Er kam direkt von zu Hause auf die Intensivstation und kämpfte mehrere Tage um sein Leben. „Jetzt geht es mir besser. Ich kann mich nur bei allen Beschäftigten auf der Station bedanken“, sagt der Frührentner. Er sei der einzige in seiner Familie, den es so schwer erwischt habe.

Ein Viertel der ITS-Patienten schafft es nicht

Das Personal des Städtischen Klinikums erlebt Lichtblicke bei der Ar­beit, aber auch Tiefpunkte. „Ein Viertel der Patienten auf der Corona-Intensivstation schafft es nicht“, sagt Oberarzt Dr. Michael Mendt. „Vor kurzem wurde ein Ehepaar eingeliefert. Der Mann ist inzwischen verstorben, die Frau liegt noch im Koma. Was sagen wir ihr, wenn sie aufwacht?“, fragt der Mediziner.

Volle Breitseite

Die vierte Corona-Welle hat die Krankenhäuser mit voller Wucht getroffen. Vor einem Jahr lagen 44 Coronapatienten auf Normalstationen des Städtischen Klinikums Dresden und 15 auf Intensivstationen. Jetzt sind es 70 Kranke auf Normalstation und 18 Intensivpatienten, sagt Viviane Piffczyk, Sprecherin des Klinikums.

Der November hat gerade erst begonnen. Noch kann das Städtische Klinikum Coronapatienten aufnehmen, ohne andere Leistungen wie nicht lebensnotwendige Operationen einschränken zu müssen. Noch. Die Entwicklung bis zum Jahresende 2020 war verheerend. „Und da gab es schon ab dem 4. November einen Lockdown“, sagt Piffczyk.

Appell an Politiker

Und heute? „Es ist unsere Pflicht, auf die Sterbenden hinzuweisen“, sagt PD Dr. Michael Meisner, Chefarzt der Intensivstation und Anästhesie im Krankenhaus Neustadt. „Wir brauchen Regeln. Jetzt!“ Die Politik müsse Schutzmaßnahmen ergreifen, statt Druck auf Ungeimpfte aufzubauen, findet der Mediziner. „Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung.“

Michael Meisner, Chefarzt der Corona-Intensivstation im Krankenhaus Dresden-Neustadt. Quelle: Anja Schneider

Es sei falsch, sagt Meisner, die Steuerung der Pandemie an die Belegung der Intensivbetten zu knüpfen. „Wir müssen doch dafür sorgen, dass die Intensivbetten gar nicht erst belegt werden.“ Denn ein Viertel derer, die in einem Intensivbett landen, verlassen das Krankenhaus nicht lebend. „Die Menschen, die hier sterben, sind doch nicht schuld daran, dass sie sich angesteckt haben“, sagt Meisner.

Hoffnung auf die Auffrischungsimpfung

Der Arzt hofft auf die Wirkung der dritten Impfung. „Es wird nicht zu umgehen sein, dass ein drittes Mal geimpft wird. Bei allen wichtigen Impfungen wird der dritte Stempel gebraucht, und die älteren Menschen müssen als erstes an die Reihe kommen“, erklärt Meisner.

Die 1:10-Wahrscheinlichkeiten

Drei von acht Patienten auf der Intensivstation im Krankenhaus Neustadt sind doppelt geimpft. Sie sind 70, 75 und 78 Jahre alt. „Auch die Geimpften können krank werden“, sagt Meisner, „das hat man gewusst, aber nicht gesagt, weil man den Erfolg der Impfkampagne nicht gefährden wollte.“ Der Arzt rechnet in Wahrscheinlichkeiten: Die Gefahr für eine ungeimpfte Person, sich mit Corona zu infizieren, liege ebenso bei 1:10 wie die Gefahr, im Falle einer Ansteckung ins Krankenhaus zu kommen. Dann liege das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, wieder bei 1:10. Bei Geimpften gelte das 1:10-Prinzip auch: Sie würden 1:10 weniger krank als Ungeimpfte, 1:10 seltener in die Klinik eingewiesen werden müssen und 1:10 seltener auf die Intensivstation kommen.

Mediziner fordert effektive Schutzmaßnahmen

Die Gesellschaft, sagt Meisner, habe sich Normalität verdient nach all den Einschränkungen in der Pandemie. Feste, Weihnachtsmärkte, Konzerte. Aber: „Wir müssen uns vor diesem Virus schützen. Und ich erwarte von der Politik, dass sie jetzt handelt und effektive Schutzmaßnahmen verfügt.“ FFP-2-Masken seien beispielsweise in vielen Situationen ein effektiver Schutz.

Delta-Variante viel gefährlicher

Eigentlich, so Meißner, handele es sich um eine neue Pandemie mit einem fast neuen Erreger. Die Delta-Variante sei ansteckender und sorge dafür, dass die Patienten schneller auf der Intensivstation behandelt werden müssten als das Ursprungsvirus. Dort würden die Kranken nicht zwei Wochen im Schnitt liegen wie in den ersten Wellen, sondern eher drei Wochen.

Der starke Anstieg der Inzidenz komme um etwa sieben Tage verzögert in den Kliniken an. „Dann schnellen die Zahlen hoch“, sagt der Chefarzt. Und fügt hinzu: „Gefühlt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem der Normalzustand verlassen wird.“

Personal erschöpft, Krankenstand hoch

Das Personal sei ein Stück weit erschöpft, sagt Mendt. „Wir müssen schon wieder ans Limit gehen, obwohl wir die ersten Wellen noch gar nicht richtig verarbeitet haben.“ Die Erkältungswelle mache auch vor Ärzten und Pflegepersonal nicht halt, der Krankenstand sei hoch. „Auch bei unseren Beschäftigten gibt es Impfdurchbrüche.“

Er würde sich wünschen, sagt Mendt, dass sich die Menschen mehr Gedanken machen für den Fall, dass sie an Corona erkranken. „Die Frage, wie ich behandelt werden will, ist nach meinem Eindruck in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen.“

Hans-Joachim Ranke muss husten. Nach der langen Zeit, die er beatmet wurde, muss er das selbstständige Atmen erst wieder lernen. Der 57-Jährige hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er die Infektion und ihre Folgen überstanden hat. Die gelbe Ente wird ihn dabei begleiten. Ganz sicher.

Von Thomas Baumann-Hartwig