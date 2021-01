Das Impfen breiter Kreise der Bevölkerung steht bevor. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) besuchte das Impfzentrum in Dresden und äußerte sich anschließend zum Ablauf der Impfungen.

Dresdner Impfzentrum geht am Montag in Betrieb – 100 Impfungen pro Tag geplant

Covid-19 - Dresdner Impfzentrum geht am Montag in Betrieb – 100 Impfungen pro Tag geplant

Covid-19 - Dresdner Impfzentrum geht am Montag in Betrieb – 100 Impfungen pro Tag geplant