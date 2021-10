Corona-Impfungen in Dresden: So hoch ist die aktuelle Nachfrage

Dresden

Die geringe Impfquote in Sachsen rächt sich derzeit in hohen Infektionszahlen. Seitdem das Impfzentrum auf dem Messegelände am 24. September geschlossen hat, sollen neben den Hausärzten vor allem mobile Impfteams die Dresdner mit dem Coronaschutz versorgen. Wie hoch die aktuelle Nachfrage ist, erklären wir im Überblick.

Wie viele Dosen haben mobile Impfteams bislang verimpft?

Seit 1. Oktober sind in Dresden von Montag bis Samstag vier mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes in Kooperation mit der Stadt unterwegs. Bis zum 23. Oktober verabreichten sie 6341 Dosen, erklärt die Stadt auf DNN-Anfrage. Pro Tag sind das etwa 300. Viel mehr ist auch nicht drin. Denn: Alle vier Teams, bestehend aus je einem Arzt und zwei medizinischen Fachangestellten, könnten etwa 100 Impfungen am Tag leisten. Wobei zwei Teams aktuell in Schulen unterwegs sind, wo die Nachfrage nach dem Corona-Schutz geringer sei. Hier kommen pro Einsatz etwa 30 Spritzen in die Oberarme, heißt es aus dem Rathaus.

Wie sieht es in der Impfstelle der Friedrichstädter Klinik aus?

Neben den mobilen Impfteams können Dresdner auch das Angebot im Städtischen Klinikum wahrnehmen. Seit dem Start am 14. Oktober wurden laut Krankenhaus-Pressestelle knapp 60 Dosen verabreicht. Die Nachfrage steige zur Zeit, weshalb man die Kapazitäten anpasse. Ab 16. November bietet der Krankenhausstandort Neustadt/Trachau ebenfalls Corona-Impfungen an. Wie viele Dosen dort am Tag möglich sein werden, kann das Klinikum aktuell nicht sagen. Dies werde auch davon abhängen, wie groß die Kapazitäten der Ärzte angesichts steigender Covid-Patientenzahlen sein werden.

Wie viel verimpft das MVZ des Uniklinikums?

Zusätzlich können sich Dresdner im Uniklinikum impfen lassen. Laut dessen Pressestelle verabreichen die Ärzte im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) pro Woche rund 100 Dosen neben den Routineimpfungen der im Haus niedergelassenen Ärzte. Seit dem Start des Angebots am 1. April kommt das MVZ auf 5175 gespritzte Dosen.

Wie viel wurde im Impfzentrum in der Messe geimpft?

Laut Stadtverwaltung verabreichten bis zur Schließung des Zentrums am 24. September acht bis zehn Teams pro Tag rund 1000 Dosen des Corona-Schutzes. Die Kapazitäten hätten für das Doppelte gereicht.

Wie viele Dresdner sind bislang gegen Corona geimpft?

Da in Sachsen niemand den Wohnort bei der Impfung registriert, ist unklar, wie viele Dresdner bis heute gegen Corona geimpft sind. Bekannt ist nur, wie viele Menschen sich in Dresden haben impfen lassen. Ob diese auch hier wohnen, ist unbekannt. Stand 26. Oktober hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in der Landeshauptstadt 313 224 Erstimpfungen und 305 949 Zweitimpfungen registriert. Das macht insgesamt 619 173 Dosen bei einer Einwohnerzahl von 554 882 und damit eine Impfquote von 55,1 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote aktuell im Erzgebirgskreis (43,7), am höchsten im Vogtlandkreis (69,9). Angenommen alle Dresdner haben sich auch in Dresden ausreichend impfen lassen, blieben nach eigenen Berechnungen rund 250 000, die nicht vollständig geimpft sind.

Wo und bis wann sind die mobilen Impfteams im Einsatz?

Die Impfteams des DRK sind bis 30. Dezember 2021 im Einsatz. Die Orte variieren. Aktuell impfen sie unter anderem im Neuen Rathaus (Goldene Pforte), im Jugendzentrum Spike und in der Alten Feuerwache Loschwitz. Im November sind die Teams zudem in den Stadtbezirksämtern Prohlis und Blasewitz, im Gesundheitsamt sowie im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden unterwegs. Am 5. November eröffnet die Stadt eine weitere dauerhafte Impfstelle im Gesundheitsamt, Am Brauhaus 8, wo freitags und samstags 170 Dosen bereitstehen sollen.

Wie viele Impfdurchbrüche zählt Dresden aktuell?

Bis 26. Oktober zählte die Stadt 909 Dresdner, die sich trotz Corona-Schutzimpfung mit dem Virus infiziert und Krankheitssymptome entwickelt haben.

Von Laura Catoni