Dresden

In vielen Hausarztpraxen in Dresden und dem Umland laufen seit einigen Tagen die Telefone heiß und quellen die E-Mail-Postfächer über. Patienten verschiedener Altersgruppen wollen ihr Interesse am Impfen bekunden und sich schon mal vormerken lassen. Denn seit Mittwoch sind sachsenweit Hausarztpraxen in die Corona-Impfkampagne einbezogen.

Jeder Hausarzt kann an Impfkampagne teilnehmen

Und zwar nicht mehr nur die 39, die für das Modellprojekt ausgewählt wurden, welches das Gesundheitsministerium am 15. März gestartet hatte. Jetzt kann jeder Hausarzt an der Impfkampagne teilnehmen, wenn er möchte. Verpflichtend ist das nicht. Die meisten der sachsenweit 2500 Hausärzte machen mit, genaue Zahlen kann die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV) aber nicht liefern, da „in dem Impfverfahren seit dem 7. April keine Rückmeldungen an die KV vorgesehen sind“.

Es gebe auch unter den Ärzten Impfgegner, ist Klaus Heckemann, dem Vorstandsvorsitzenden der KV, klar. Allerdings sei deren Zahl gering. „Diese Ärzte würden auch keine Grippeimpfungen verabreichen.“ „Einige Wenige“ würden sich aus der Impfkampagne raushalten, weil ihrer Ansicht nach die Impfstoffe nicht genügend getestet sind.

Einige Ärzte fürchten Klagen

Wieder andere fürchten Klagen, falls ihre geimpften Patienten mit gravierenden Nebenwirkungen zu kämpfen haben oder vielleicht sogar sterben, erfuhr DNN in Gesprächen mit Ärzten, die nicht genannt sein wollen.

„Bei zugelassenen Impfungen und vor allem bei solchen, die eine Doppelfunktion haben, nämlich den Einzelnen zu schützen und die Allgemeinheit, haftet der Staat“, antwortet Klaus Heckemann auf die Befürchtung bezüglich der Klagen.

Für die beiden Hausärztinnen Annegret Nicolaus in Radebeul und Caterina Jürgens in Dresden war es keine Frage, an der Impfkampagne teilzunehmen. Beide impfen auch regelmäßig im Impfzentrum in der Messe Dresden. „Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich in der Praxis impfen können“, so Annegret Nicolaus, Fachärztin für Allgemeinmedizin. „Ich hatte mich auch für das Impfmodellprojekt beworben – aber keine Chance.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele über 80 sind noch nicht geimpft

Sie habe über die Osterfeiertage ihre Patienten, die zur Priorisierungsgruppe 1 gehören, durchtelefoniert und für den Mittwoch eine Hausbesuchsroute zusammengestellt, um bettlägerige Menschen zu impfen. „Es gibt noch eine ganz große Gruppe von Menschen über 80 Jahre, die noch nicht geimpft sind“, weiß Dr. Nicolaus.

Bei ihr in der Praxis steht das Telefon nicht mehr still. „Viele rufen an, weil sie aus verschiedenen Gründen glauben, dass sie einen Anspruch haben, jetzt sofort geimpft zu werden. Andere versuchen, an unser Mitgefühl zu appellieren. Und es gibt Anfragen gegen Cash. Das geht überhaupt nicht. Das lehnen wir ab. Wir halten uns an die Priorisierungsgruppen. Und ich werde auf unsere Homepage schreiben, in welcher Priorisierungsgruppe wir gerade sind.“

Caterina Jürgens, Fachärztin für Innere Medizin, hält das ebenso. Sie beginnt nächste Woche mit dem Impfen. „Ich habe gestern über 80-jährige Patienten angerufen, von denen ich weiß, dass sie noch nicht geimpft sind, und ihnen gesagt, dass sie sich bereithalten sollen“, so die Hausärztin.

Impfungen organisieren wie im Impfzentrum

„Wie werden nächsten Donnerstag nur Akutpatienten behandeln und ansonsten den Tag fürs Impfen freihalten.“ Caterina Jürgens und ihre beiden medizinischen Fachangestellten wollen das so organisieren wie im Impfzentrum. Sie rechnet, dass sie sechs bis zehn Menschen in der Stunde impfen kann.

Bleibt die Frage, wie viel Impfstoff überhaupt zur Verfügung steht. In dieser und in der nächsten Woche seien es für ganz Sachsen jeweils 50.000 Impfdosen, so Klaus Heckemann. „Bei 2500 Hausärzten wären das 20 Impfdosen pro Hausarzt“, rechnet er vor. Da nicht alle Hausärzte mitmachen, bleiben ein paar Impfdosen mehr für die anderen. Trotzdem kann nicht jeder Arzt über mindestens 20 Impfdosen pro Woche verfügen. Annegret Nicolaus bekam für diese Woche nur zwölf.

Undurchsichtige Impfstofflogistik

„Da ist etwas schiefgelaufen“, sagt Heckemann, der deutlich macht, wie undurchsichtig die Logistik diesbezüglich ist. Denn jeder Arzt bestelle die Impfdosen bei seiner Apotheke. Diese leiten die Rezepte an den Großhandel weiter.

„Allerdings gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Pharmagroßhändler, die unterschiedlich auf Deutschland aufgeteilt sind. Und nun müssen 50 000 Impfdosen, die Sachsen zugesagt sind, bei den Großhändlern für Sachsen zugeordnet werden. Theoretisch ist es möglich, dass ein Arzt bei mehreren Apotheken bestellt hat und so eventuell auch mehr Impfdosen bekommt.“

Erst Biontec, dann Astrazeneca

In dieser und in der nächsten Woche werde an die Hausarztpraxen ausschließlich Biontec geliefert, so Klaus Heckemann. „Danach bekommen die Hausarztpraxen Astrazeneca. Biontec soll ausschließlich den Impfzentren vorbehalten bleiben. Das ist eine politische Entscheidung. Weil man meint, dass die Hausärzte näher dran sind an ihren Patienten, und einschätzen können, ob auch der jüngere Patient Astrazeneca bekommen kann oder nicht. Die Ärzte werden sicher sehr vorsichtig sein mit der Entscheidung, mit Astrazeneca unter 60-Jährige zu impfen.“

„Viele haben eine unglaubliche Angst vor Astrazeneca“, weiß Dr. Annegret Nicolaus. Und sie berichtet von dramatischen Szenen, die sich im Impfzentrum Dresden abgespielt haben. „Omis haben dagesessen und geweint, weil sie fürchteten, dass sie gleich sterben müssen, wenn sie Astrazeneca bekommen.“

Zahl der Todesfälle sinkt, Seniorenheime kaum noch betroffen

„Ich will die Thrombose, die bei Astrazeneca auftreten kann, nicht kleinreden“, sagt Hausärztin Dr. Nicolaus. „Aber es ist eine extrem seltene Nebenwirkung, die überwiegend bei jungen Frauen auftrat. Für über 65-Jährige bestehen meines Erachtens wenig Bedenken. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Menschen sich nicht umfassend informieren und Artikel offenbar selten vollständig lesen. Astrazeneca schützt bis zu 100 Prozent vor schweren Verläufen und zu 74 Prozent vor Ansteckung. Das ist eine sensationell gute Rate. Und informiert sich denn jeder, der zum Beispiel die Antibabypille oder auch Ibuprofen nimmt, über die Nebenwirkungen?“

Trotz steigender Inzidenz sinke die Zahl der Todesfälle immer weiter. Seniorenheime seien kaum noch betroffen, so Annegret Nicolaus. „Daran sieht man doch die Wirksamkeit.“

Von Catrin Steinbach