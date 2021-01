Dresden

Dr. Harald Schmalenberg gehört zu den ersten Dresdnern, die sich gegen das Corona-Virus haben impfen lassen. Als Arzt in der Onkologie gehört er zur Personengruppe mit der höchsten Priorität für die Impfung. Der Chefarzt der 4. Medizinischen Klinik im Städtischen Klinikum koordiniert außerdem die Impfungen des Krankenhaus-Personals. Im DNN-Interview erklärt der 55-jährige Mediziner die Hoffnung, die er mit der Impfung verbindet.

Frage: Warum haben Sie sich impfen lassen?

Anzeige

Dr. Harald Schmalenberg: Ich will als Chefarzt der Onkologie und Hämatologie keine Gefahr für meine Patienten darstellen. Menschen, die eine Chemotherapie erhalten, sind sehr gefährdet. Corona-Infektionen sind in dieser Gruppe mit einer hohen Sterblichkeit verbunden. Da sprechen wir von Lebensgefahr. Deshalb trägt unser Personal FFP-2-Masken und wird zweimal pro Woche getestet.

Ist der Impfstoff aus Ihrer Sicht sicher?

Für die Zulassung wurde der Impfstoff an 40 000 Menschen getestet. Zu den Langzeitfolgen können wir nichts sagen. Aber wir wissen, welche Nebenwirkungen auftreten können. Die Risiken stehen in keinem Verhältnis zu dem Risiko, das ich bei einer Erkrankung habe. Die schweren Verläufe haben wir hier im Krankenhaus vor Augen. Es gibt ein deutlich größeres Risiko, an Corona zu versterben als an der Impfung.

Verspüren Sie Nebenwirkungen?

Ich wurde am Montag geimpft und hatte am Mittwoch in dem betroffenen Arm eine Art Muskelkater. Aber das ist schon wieder weg. Ich hatte kein Fieber und keine Kopfschmerzen. Wir haben bis Mittwochabend 181 Mitarbeiter des Klinikums impfen können. Es hat keiner eine schwere allergische Reaktion entwickelt.

Etwa 60 Prozent der Mitarbeiter sind bereit sich sofort impfen zu lassen

Wer impft im Städtischen Klinikum?

Unsere Reisemedizin in Friedrichstadt impft jedes Jahr 14 000 Menschen, da gibt es große Erfahrungen. Genau wie in Trachau, wo wir in der Infektiologie eine Impfstrecke haben. Aufgrund dieser Expertise bieten wir unseren Mitarbeitern eine hohe Sicherheit.

Wollen sich denn alle impfen lassen?

Die Impfung ist freiwillig. Wir haben schon 1000 Mitarbeiter von 36 Stationen angesprochen. 60 Prozent sind bereit, sich den Impfstoff sofort verabreichen zu lassen. Das ist ein dynamischer Prozess, wir konnten wegen der Schichtdienste auch nicht alle erreichen. Es gibt nur wenige, die sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen.

Wie hoch ist der Aufwand?

Sehr hoch. Wir wollen keinen Impfstoff verfallen lassen. Im Kühlschrank kann dieser fünf Tage gelagert werden. Wenn der Impfstoff mit Kochsalzlösung zum Verabreichen vorbereitet wurde, hält er sechs Stunden. Das stellt hohe Anforderungen an das Terminmanagement. Wir sind froh, dass alle, die wir eingeladen haben, ihren Termin auch wahrgenommen haben.

Welches Ziel verfolgen Sie?

Wir wollten nicht die Ersten sein, die eine Spritze geben. Sondern wir wollen zu denen gehören, die als Erste fertig sind. Wir haben alle Ressourcen zusammengezogen, um so schnell wie möglich alle Mitarbeiter durchimpfen zu können. Es haben sich auch Ärzte von außen gemeldet, die uns unterstützen. Wir sind sehr optimistisch.

Klinikalltag wird sich zunächst nicht merklich verändern

Wann sind alle Beschäftigten des Klinikums vor Corona geschützt?

Das hängt davon ab, wann wir weiteren Impfstoff bekommen. Und die Menschen sind erst nach einer zweiten Dosis immun, die nach mindestens drei Wochen verabreicht wird. Es wird also sechs bis sieben Wochen dauern.

Wenn alle immun sind – wie wird das Ihre Arbeit verändern?

Die Antwort ist ernüchternd: Erst mal gar nicht. Der große Vorteil ist natürlich, dass wir nicht mehr so viele Ausfälle wegen Corona im Personal haben. Aber wir werden weiter eine Maske tragen müssen, wir werden Schutzkleidung tragen müssen. Denn wir wissen noch nicht, ob geimpfte Personen das Virus aufnehmen und verteilen. Jeder geimpfte Mitarbeiter wird sich an den Schutzmaßnahmen beteiligen müssen, bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Wie groß ist das Problem mit Corona im Städtischen Klinikum?

Weil wir im Krankenhaus viel testen, sehen wir sehr genau, wie rasend schnell sich das Virus ausbreiten kann. In den kritischen Bereichen werden alle symptomlosen Mitarbeiter zweimal wöchentlich getestet. Wenn ein Mitarbeiter positiv ist, werden alle Kollegen und Patienten in dem Bereich getestet. Da identifizieren wir meist drei, vier weitere positive Personen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was halten Sie von Menschen, die Corona mit einer Grippe vergleichen?

Es ist bitter, dass es Menschen gibt, die die Thematik nicht ernst nehmen. Wir sind in einem Krisenmodus. Wir haben gegenwärtig mehr als 160 Corona-Patienten. Das bindet enorme Ressourcen nur für Corona. Wir haben 34 Intensivbetten nur für Corona eingerichtet. Bei einer normalen Grippe-Epidemie war das nicht notwendig. Diese Betten fallen aber nicht vom Himmel. Und das Personal fällt auch nicht vom Himmel.

Was heißt das für die Dresdner?

Sie sollten vorsichtig Auto fahren. Die medizinische Versorgung ist sehr angespannt. Es gelingt uns, akute Notfälle und dringliche, lebensbedrohliche Erkrankungen zu versorgen. Wenn diese Krise anhält oder weiter zunimmt, ist dies in Gefahr.

Von Thomas Baumann-Hartwig