Corona: Hier gilt in Dresden Maskenpflicht an der frischen Luft

Die Verwirrung war am Montag groß: Wo bitte gilt denn nun im öffentlichen Raum die Maskenpflicht? „Ich lasse mir keine 60 Euro abknöpfen“, sagte ein Sicherheitsmann auf dem Neumarkt und behielt seine Maske auf, während sein Gesprächspartner unverhüllt daneben stand und darauf verwies, dass die Allgemeinverfügung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) durch die neue Sächsischen Coronaschutzverordnung aufgehoben wurde.

Fußgängerzone im verkehrsrechtlichen Sinne?

Hilbert hatte Maskenpflicht für weite Bereiche der Altstadt, der Inneren und der Äußeren Neustadt angeordnet, während der Freistaat von einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ausschließlich in Fußgängerzonen ausgeht. „Hier ist die Verordnung etwas unklar“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Geht es ausschließlich um Fußgängerzonen im verkehrsrechtlichen Sinn oder auch um jene Bereiche des öffentlichen Raums, die nach ihrem Gepräge als Fußgängerzonen verstanden werden?

Hier muss in Dresden im öffentlichen Raum Maske getragen werden. Quelle: Stadtverwaltung

Ministerium: Bereiche mit verkehrsrechtlicher Anordnung

Das Sächsische Sozialministerium antwortete am Montagnachmittag auf Anfrage der DNN kurz und knapp: „ Fußgängerzonen bezieht sich auf die Bereiche, in denen es eine verkehrsrechtliche Anordnung – das heißt, ein entsprechendes Verkehrsschild – gibt“, hieß es aus dem Haus von Sozialministerin Petra Köpping ( SPD).

Wenn diese Aussage Bestand hat, dann müssen Fußgänger in Dresden in folgenden Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen: Vorplatz Hauptbahnhof, Wiener Platz, Prager Straße, Seestraße, Wallstraße, Altmarkt, Kreuzstraße, Pfarrgasse, An der Mauer, Neumarkt und angrenzende Bereiche und Gassen, Postplatz, Kraftwerk Mitte. Eine kleine Fußgängerzone gibt es auch an der Pillnitzer Straße in der Seevorstadt.

Hauptstraße ist keine Fußgängerzone

Die Augustusbrücke sowie die Hauptstraße in der Inneren Neustadt sind ebenso wenig Fußgängerzonen wie das Szeneviertel Äußere Neustadt. Hier gilt also keine Maskenpflicht. Vorerst: Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Freistaat am Dienstag nähere Erläuterungen zur Allgemeinverfügung veröffentlicht. Dann kann sich alles noch mal ändern. „Wir sind am Montag bei den Kontrollen der Maskenpflicht kulant vorgegangen“, hieß es aus dem Rathaus.

Der Sicherheitsmann auf dem Neumarkt war auf der sicheren Seite, während sein Gesprächspartner bei einer Kontrolle 60 Euro hätte zahlen müssen. Maskenpflicht gilt außerdem an Haltestellen, in Bahnhöfen sowie auf Spiel- und Sportplätzen. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt seine Maske einfach nicht ab.

Von Thomas Baumann-Hartwig