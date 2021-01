Corona: Hier gibt es Schnelltests in Dresden

Dresden

Ein Besuch bei betagten Angehörigen, die allein im Haushalt leben. Menschen, die während ihrer Arbeit regelmäßig Kontakte zu anderen Personen haben. Und immer die bange Frage: „Habe ich mich infiziert? Gefährde ich andere?“ Schnelltests sind eine Möglichkeit, das Risiko etwas zu minimieren. Die Tests sind eine Methode, positive Personen herauszufiltern. Ein negatives Testergebnis gibt zwar keine absolute Sicherheit, nicht infiziert zu sein, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit als bei ungetesteten Personen. In Dresden bieten mehrere Arztpraxen, Einrichtungen und Hilfsorganisationen Schnelltests an. Hier ein Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben will und kann.

Corona-Testcenter Dresden, Leipziger Straße 54, Informationen im Internet unter www.corona-testcenter-dresden.de, Kosten: 39 Euro, Öffnungszeiten: Montag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr und Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Anmeldung über Formular im Internet.

Johanniter Corona-Teststation, Zschierener Straße 5, Heidenau (an der Stadtgrenze zu Dresden); Informationen im Internet unter: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/, Kosten: 45 Euro, Öffnungszeiten: Im Anmeldeformular können freie Zeiten auch an Wochenenden gebucht werden. Anmeldung über Formular im Internet.

Arztpraxis Hujer, Radeberger Straße 23, Informationen im Internet unter: https://praxis-hujer.de/corona-schnelltest-in-dresden/, Kosten: 50 Euro, Terminvergabe erfolgt per E-Mail.

Frauenarztpraxis Ronald Bensch, Altenberger Straße 27, Informationen im Internet: https://www.arztpraxis-bensch.de/start/corona-schnelltest/, Kosten: 49 Euro; Anmeldung über Formular im Internet, besonderer Service: positiv getestete Personen erhalten in der Praxis umgehend einen PCR-Test und eine ärztliche Bescheinigung als Quarantänenachweis.

Bahnhof-Apotheke am Hauptbahnhof, Wiener Platz 4, Informationen im Internet unter: https://www.city-apotheken-dresden.de/#bookingwidget, Kosten: 45 Euro, Anmeldung über ein Formular im Internet.

Schnellteststation Dresden Friedrichstadt, TKF Dresden, Schäferstraße 59, Informationen im Internet unter: https://testzentrum.tkf-dresden.de/service/info, Kosten: 39,90 Euro, Anmeldung über ein Formular im Internet.

Wer darf einen Schnelltest absolvieren?

Nur Personen ohne Symptome. Wer Symptome hat, muss für einen PCR-Test den Hausarzt aufsuchen oder die Schwerpunktpraxis Flughafen Dresden (16 bis 20 Uhr geöffnet) oder das Universitätsklinikum Dresden, Haus 81 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, freitags auch von 16 bis 19 Uhr; sonnabends und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet).

Was mache ich nach einem positiven Schnelltest ?

Eine bei einem Schnelltest positiv getestete Person gilt laut Gesundheitsamt als Verdachtsperson und muss sich unverzüglich absondern. Weiterhin muss sie eine Gegenprobe mit einem PCR-Test vornehmen lassen, um eine Quarantänenachweis zu erhalten (weitere Informationen unter: www.dresden.de/corona).

Werden positive Schnelltests gemeldet?

Ja, positive Schnelltestergebnisse sind meldepflichtig. Laut Gesundheitsamt gingen in der vergangenen Woche zwischen 30 und 50 positive Schnelltestergebnisse pro Tag ein.

Gehen Schnelltests in die Statistik ein?

Nein. Erst nach Bestätigung durch einen PCR-Test wird der Fall als übermittlungspflichtig gekennzeichnet und damit über die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen bis zum Robert-Koch-Institut ( RKI) gemeldet.

Wie bewertet das Gesundheitsamt die Schnelltests ?

Ein negativer Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme, so die Experten. „Ein negatives Ergebnis heißt daher nicht, dass man keine Infektion in sich trägt.“ Deshalb sehe die Teststrategie des RKI einen Nachweis mit einem PCR-Test vor, da diese auch niedrige Viruslasten nachweisen könnten.

