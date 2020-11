Dresden

Die Corona-Pandemie hat am Dienstag zu besonderen Turbulenzen in einer Dresdner Schule geführt. Das Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium hat am Dienstag lediglich eine Notbetreuung angeboten. Das teilte Petra Nikolov vom Landesamt für Schule und Bildung in Dresden auf DNN-Anfrage mit. Wie die Behördensprecherin erklärte, gebe es aber Entwarnung vom Dresdner Gesundheitsamt.

Hintergrund war die Corona-Infektion eines Pädagogen. Da dieser sehr viele Kontakte innerhalb der Schule hatte, wurde zunächst entschieden, am Dienstag keinen regulären Unterricht für die mehr als 900 Schüler in den Klassen 5 bis 11, die es gegenwärtig an der Schule gibt, anzubieten. Die Schule richtete eine Notbetreuung ein. In Dresden sind derzeit viele Bildungseinrichtungen von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. Vollständig geschlossen ist jedoch keine weitere öffentliche allgemeinbildende Schule.

Nach Nikolovs Angaben habe das Gesundheitsamt inzwischen festgelegt, dass ab Mittwoch wieder regulärer Unterricht stattfinden könne. Die Kontakte zwischen dem betroffenen Lehrer sowie den Schülern und Kollegen hätten mit Mindestabstand, Masken oder nicht länger als 15 Minuten stattgefunden. „Es kann ganz normal weitergehen“, sagte die Behördensprecherin.

