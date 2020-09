Corona-Fall in Dresdner Kita in der Friedrichstadt

Dresden

In einer Dresdner Kita ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, gibt es einen bestätigten Corona-Fall in der Kita „Lisa“ in der Friedrichstadt. Die 37 Kinder der betroffenen Gruppe und fünf Kita-Mitarbeiter wurden am Donnerstag in Quarantäne geschickt, die Eltern informiert.

Quarantäne an Schulen zum Teil beendet

Unterdessen konnten die Quarantänemaßnahmen an drei von fünf Dresdner Schulen, an denen es Coronafälle gegeben hatte, bereits wieder aufgehoben werden. Das sind das St. Benno-Gymnasium, das Gymnasium Cotta und die 25. Grundschule.

Noch bis kommenden Mittwoch in Quarantäne befinden sich 23 Schüler und Mitarbeiter der 19. Grundschule Jägerpark – hier war am 11. September in einer dritten Klasse ein Coronafall aufgetreten. Ebenfalls noch häuslich abgesondert leben 68 Schüler und Mitarbeiter der 62. Oberschule „Friedrich Schiller“, nachdem hier am 15. September zwei Schüler einer sechsten bzw. siebten Klasse positiv getestet worden waren. Sie sollen noch bis 28. September in Quarantäne bleiben.

Von fkä