Corona-Fall an Grundschule in Dresden

Neuer Corona-Fall an einer Dresdner Schule: Wie die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mitteilte, wurde in einer 3. Klasse der 19. Grundschule „Am Jägerpark“ ein Kind positiv getestet. Die Schule sei informiert. Die Eltern würden ebenfalls in Kenntnis gesetzt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Gesundheitsamt ermittele jetzt die Kontaktpersonen. Für die betroffenen Personen werden eine Quarantäne bis zum 23. September ausgesprochen, so die Stadtverwaltung.

Seit Beginn des neuen Schuljahres sind damit vier Corona-Fälle an Dresdner Schulen aufgetreten. Dabei handelt es sich neben der 19. Grundschule um die 25. Grundschule, das Gymnasium Cotta und das St.-Benno-Gymnasium.

Von tbh