Corona-Effekt: Arbeitslosigkeit in Dresden im Mai gestiegen

Die Coronakrise hinterlässt auch auf dem Dresdner Arbeitsmarkt deutliche Spuren. „Der Mai ist üblicherweise ein Monat, in dem die Arbeitslosenzahlen sinken“, erklärte Jan Pratzka, Chef der Dresdner Arbeitsagentur, am Mittwoch. Die Zahl der Arbeitslosen ist im zurückliegenden Monat allerdings erneut gestiegen.

Arbeitskräftenachfrage regelrecht eingebrochen

Mit 19.254 waren 828 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 2378 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent auf 6,4 Prozent gestiegen. Im gleichen Monat des Vorjahres lag die Quote noch bei 5,7 Prozent. „Betrachtet man die Gesamtentwicklung des Dresdner Arbeitsmarktes, wird ein Corona-Effekt deutlich“, brachte es Pratzka auf den Punkt.

Im Mai hätten mehr Menschen ihren Job verloren. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen hätten auch weniger Maßnahmen begonnen, die sonst zur Entlastung der Arbeitslosenstatistik beitragen. „Zudem ist die Arbeitskräftenachfrage regelrecht eingebrochen“, erklärte der Agenturchef. Obwohl in diesem Monat ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen gewesen sei, habe die Nachfrage knapp 44 Prozent niedriger gelegen als im Mai letzten Jahres.

Pratzka appellierte an Unternehmen und Schulabgänger, nicht in den Bemühungen um die passenden Auszubildenden und Ausbildungsstellen nachzulassen. „Die bereits vor der Coronakrise vorhandene starke Nachfrage nach Fachkräften wird sich schon bald wieder verschärfen“, zeigte sich der Agenturchef sicher. Sie sei im Mai schon etwas höher gewesen als noch im April.

Kurzarbeit in nie dagewesenem Ausmaß angezeigt

Er bezeichnete die hohe Inanspruchnahme von Kurzarbeit als „erfreulich“. Jeder Kurzarbeiter sei ein potenzieller Arbeitsloser weniger. Kurzarbeit sei „in nie dagewesenem Ausmaß“ angemeldet worden. Erst in den nächsten Monaten werde sich zeigen, wie viel davon wirklich in Anspruch genommen wurde. Die Betriebe hätten drei Monate zur Abrechnung Zeit. Pratzka: „Für Mai ist ein Rückgang bei den Anzeigen zur Kurzarbeit zu verzeichnen, was vermuten lässt, dass die erste große Welle vorbei ist.“ Die meisten Anzeigen für Kurzarbeit gab es in der Coronazeit seit März im Handel (10.376 Personen), Gastgewerbe (10.285) und verarbeitendem Gewerbe (7388).

Auch landesweit stieg die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat. Im Mai waren ‎135.300 ‎Frauen und Männer im Freistaat ohne Job, teilt die Landesarbeitsagentur in Chemnitz mit – ‎6100 mehr als im Vormonat. Der sächsische Arbeitsmarkt fiel auf das Niveau des Jahres 2017 ‎zurück, sagt Agenturchef Klaus-Peter Hansen. Ohne Kurzarbeit wären die Zahlen schlechter. In den vergangenen Monaten zeigten etwa vier von ‎zehn Betrieben in Sachsen Kurzarbeit an. Er sei froh, dass der „Damm Kurzarbeit hält“, meint Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. Die Landesregierung fordert er auf, nach vorne zu schauen und zu investieren. Notwendig sei zudem eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für Beschäftigte im Niedriglohnsektor aus Landesmitteln. „Damit kann die regionale Nachfrage im Einzelhandel und der Gastronomie angekurbelt werden“, so Schlimbach.

Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner zeigt sich besorgt über die „nochmals gestiegenen Meldungen von Kurzarbeit“. Die Corona-Krise habe die Wirtschaft branchenübergreifend getroffen. Nach wie vor versuchten die Firmen mit allen Mitteln die Beschäftigten an Bord zu halten. „Aber das wird zunehmend schwerer, wenn das Geschäft nicht wieder ans Laufen kommt.“

