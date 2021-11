Corona: Dresden schaltet in den Krisenmodus

Dresden

Die Stadtverwaltung steht vor dem Notbetrieb. Mit Blick auf die aktuelle pandemische Situation und die Corona-Notverordnung des Freistaats hat die Stadtverwaltung am Dienstag reagiert und weitreichende Festlegungen getroffen. „Die immer stärker steigende Zahl an Corona-Infektionen und die erschreckende Zahl an belegten Krankenhauskapazitäten machen es unausweichlich, dass die Verwaltung ihre Anstrengungen noch einmal intensiviert“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Frühzeitig Personal geschult

Die Stadtverwaltung habe mit Blick auf die Corona-Pandemie schon früh damit begonnen, zusätzliches Personal ins Gesundheitsamt zu schicken und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit der entsprechenden Software zu schulen. „Fakt ist aber auch: Es ist schlichtweg nicht möglich, dem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen mit einem exponentiellen Wachstum an Personalkapazitäten zu begegnen“, erläutert Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke).

Hilbert kündigte an: „Wir haben dennoch entschieden, dass das Gesundheitsamt auf jeden der 350 Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung zurückgreifen kann, die wir bereits geschult haben. Klar ist aber auch, dass dieses Personal an anderen Stellen fehlen wird.“

Jeder Besucher braucht 3G-Nachweis

Künftig muss jeder Besucher einer städtischen Behörde einen 3G-Nachweis vorlegen, wenn er einen entsprechenden Termin in einem der Ämter wahrnimmt. Auch die Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz für das Verwaltungspersonal werde derzeit mit den Personalräten abgestimmt.

Notbetrieb bei Inzidenz von über 1000

Übersteigt die Inzidenz in Dresden die 1000er-Marke, wird die Stadtverwaltung wieder in den sogenannten Notbetrieb wechseln. Dies bedeutet, dass dann nur noch ein eingeschränkter Teil der städtischen Dienstleistungen verfügbar sein wird. Dies orientiert sich an der sogenannten Hotspot-Regelung der neuen Corona-Notverordnung.

Beiräte des Stadtrats werden abgesagt

„Wir werden außerdem die Gremienarbeit des Stadtrates und der Stadtbezirksbeiräte der aktuellen Rechtslage anpassen. Das bedeutet, dass für alle Sitzungen, auch für Ausschüsse, die 3G-Regel gilt und wir nur die rechtlich bindenden und absolut notwendigen Tagesordnungspunkte behandeln werden“, kündigte Hilbert an. Beiräte des Stadtrates werden ganz abgesagt.

Von Thomas Baumann-Hartwig