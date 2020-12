Corona: Dresden kündigt neue Allgemeinverfügung an

Dresden

Die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei 230,1: Die Landeshauptstadt Dresden wird reagieren und eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Das kündigte Kai Schulz, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage der DNN an. „Die Verfügung wird am Dienstag, 1. Dezember, erlassen und tritt ab Mittwoch, 2. Dezember, in Kraft.“ Über die Details werde die Stadtverwaltung am Dienstag informieren, so Schulz.

Umfassendes Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Die Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats schreibt den Kommunen vor, ab einer fünf Tage andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ein umfassendes Alkoholverbot im öffentlichen Raum zu erlassen. Glühweinstände im Stadtgebiet müssten dann schließen. Versammlungen sollten auf maximal 200 Personen beschränkt werden. Es müssen von den Kommunen ebenso zeitlich befristete Ausgangsbeschränkungen verhängt werden.

Stadtverwaltung verbietet Dienstreisen und Dienstfeiern

Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen plant Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) nicht, den sogenannten Verwaltungsstab einzurichten, so Schulz. Dabei handelt es sich um einen Krisenstab mit weitreichenden Vollmachten.

Die Stadtverwaltung hat für ihren Dienstbetrieb ein Ampelsystem erstellt. Gegenwärtig gilt laut Schulz die Ampel-Phase Orange. Neben den allgemeinen Regeln zur Maskenpflicht und zum Abstandsgebot greifen zusätzliche Regelungen wie ein Verbot von Dienstreisen und Dienstfeiern. Dienstberatungen müssen per Telefon durchgeführt werden.

Homeoffice kommt verstärkt zum Einsatz

Die Amtsleitungen entscheiden laut Schulz, wie der Dienstbetrieb in den Ämtern geregelt wird. „Homeoffice ist dabei selbstverständlich ein Mittel, das jetzt wieder verstärkt zum Einsatz kommt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig