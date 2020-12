Dresden

Zehn Tage bis Heiligabend. Was spielen sich da für Szenen vor den Geschäften der Innenstadt ab. Wie beim Windhundrennen: Wenn sich die Türen der Geschäfte am Vormittag öffnen, preschen die Menschen los. Vor den Parkhäusern bilden sich lange Schlangen. Eine Blechlawine verstopft die Straßen.

Dresden am 14. Dezember, 10 Uhr: Tag eins des Lockdowns. 775 freie Parkplätze vermeldet die Anzeige an der Einfahrt zum Parkhaus der Centrum Galerie. Das Center ist bis auf wenige Passanten komplett leer. Eine dreiköpfige Streife des Ordnungsamtes zieht über die Prager Straße. Auf einer Bank sitzt ein Handwerker und telefoniert. Ohne Maske. Die Bediensteten greifen hart durch. Der Mann muss Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen, kommt aber um ein Verwarngeld herum.

Menschenleer: die Prager Straße. Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Die Prager Straße wirkt wie ausgestorben. Auch die Altmarkt Galerie sieht aus, als wenn alle in einen Dornröschenschlaf gefallen werden. Die meisten Läden haben geschlossen. Nur wer Lebensmittel oder Medikamente verkauft, hat noch geöffnet. Tee ist zu haben, beim Süßwarenladen Husserl dagegen heißt es auf einem Schild, dass das Unternehmen nur noch online liefert. Mitarbeiterinnen räumen die Regale aus.

Andrang dagegen beim Lebensmittelmarkt Rewe. Zahlreiche Kunden sind in das Geschäft geströmt, an den Kassen bilden sich längere Schlangen. Beim Drogeriemarkt Rossmann und beim Biomarkt geht es dagegen beschaulicher zu. Die Apotheken haben geöffnet, der Zeitschriftenladen auch.

Der Lockdown zeigt Wirkung, bestätigen die Internetportale. Die Seite von TomTom zählt deutlich weniger Verkehr als an normalen Tagen – wobei der Berufsverkehr am Morgen noch fast in vergleichbaren Dimensionen zur Normalität lag. Das Portal Hystreet zählte auf der Prager Straße gegen 10 Uhr nur 151 Passanten, normal wären zu diesem Zeitpunkt fast 2000.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 322,4 für Dresden berechnet. Ein trauriger Höchstwert. Und die Stadt wird am Montag mit Sicherheit die Schwelle von 10 000 Corona-Neuinfektionen überschreiten. Am Sonntag lag der Wert bei 9998.

Von Thomas Baumann-Hartwig