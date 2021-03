Dresden

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Dresden durchschnittlich 71,3 von 100 000 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – ein Rückgang um 16,3 im Vergleich zum Montag. Damit liegt Dresden wieder deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das RKI hat einen Wert von 83,7 für ganz Deutschland errechnet. Die Landeshauptstadt liegt auch deutlich unter dem Durchschnitt des Freistaats, der auf 110 leicht gesunken ist. Das Dresdner Gesundheitsamt meldet am Dienstag eine Inzidenz von 84,8 in der Landeshauptstadt, am Montag betrug der Wert noch 88,7. Am 9. März wies Dresden noch eine Inzidenz von 72 auf.

Die Angaben von Gesundheitsamt und RKI können voneinander abweichen, weil die beiden Institutionen unterschiedliche Daten nutzen. Das RKI verarbeitet die Fallzahlen, die bis 0 Uhr vorliegen, während die Stadt die bis 12 Uhr gemeldeten Neuinfektionen berücksichtigt. Zudem erhält das RKI nur vollständige Datensätze. Gegen also beim Freistaat unvollständige Daten ein, werden diese zunächst nicht nach Berlin gemeldet. Das geschieht erst nach der Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt.

Sterblichkeit bei über vier Prozent

Laut Gesundheitsamt sind am Dienstag zwei weiteren Todesfälle registriert worden. Die letzten gemeldeten Covid-19-Opfer sind am 15. März verstorben, es handelte sich um zwei Personen. Der Meldetag ist nicht mit dem Todestag identisch. Bis ein Todesfall vermeldet wird, kann es eine gewisse Zeit dauern.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 950 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit erlegen. Damit sind nach eigenen Berechnungen 4,12 Prozent der Infizierten gestorben.

Betonte die Stadt lange Zeit, dass es sich bei den Verstorbenen um Menschen handeln würde, bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war, heißt die Erklärung nun: Bei den Corona-Toten handle es sich um alle SARS-CoV-2-Fälle, „welche laut Totenschein im zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben“. Somit ist nicht mehr von einem kausalen, sondern von einem zeitlichen Zusammenhang die Rede.

Drei Viertel der Verstorbenen älter als 80 Jahre

Wie alt die Verstorbenen waren, lässt sich der Statistik des Robert-Koch-Institutes (RKI) entnehmen. Stand Dienstag waren 948 Covid-Tote aus Dresden erfasst. Davon waren 405 Frauen und 309 Männer älter als 80 Jahre. Damit macht diese Altersgruppe drei Viertel (75,5 Prozent) der Verstorbenen aus. 67 weibliche und 150 männliche Todesopfer gehörten der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre an. Auch in der nächstjüngeren Kohorte der 35- bis 59-Jährigen gibt es Todesopfer zu beklagen: Elf Männer und sechs Frauen erlagen der Infektionskrankheit.

105 erfasste Neuinfektionen in Dresden

Am Dienstag meldete das Dresdner Gesundheitsamt 105 positive Coronatests. Darunter befinden sich allerdings 69 Nachmeldungen vom Montag. Gestern hatte die Stadtverwaltung zunächst nur sechs Neuinfektionen angegeben, jetzt stehen 75 Corona-Nachweise in der Bilanz. Für Dienstag sind 29 Neuinfektionen erfasst. 28 am Dienstag erfasste Neuinfektionen sind auf mutierte Coronaviren zurückzuführen. Damit steigt die Zahl der nachgewiesen Infektionen mit Mutanten auf 240.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 23 095 Dresdnerinnen und Dresdner nachgewiesenermaßen mit dem Virus angesteckt. Von diesen haben 21 227 Personen die Infektion überstanden, ein Plus von 108 zum Montag. Dieser Wert ist jedoch eine Schätzung. Das Gesundheitsamt zählt diejenigen Menschen als genesen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten im Krankenhaus ist diese Frist deutlich länger.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamt-Infektionszahl ab, kommt man auf derzeit 918 aktive Coronafälle in der Stadt, das sind fünf weniger als am Montag. Auch hier handelt es sich um einen Schätzwert, die Dunkelziffer ist zudem deutlich höher.

Neun neue Covid-Patienten in Kliniken

Am Dienstag sind neun Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Dresdner Krankenhäuser bekanntgeworden, meldete das Gesundheitsamt. Insgesamt wurden 2061 Dresdnerinnen und Dresdner seit dem Frühjahr 2020 stationär behandelt. Auch bei diesen Angaben treten Meldeverzögerungen auf.

Wie aus den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht, sind die Intensivstationen der Dresdner Kliniken derzeit zu 83 Prozent ausgelastet. Insgesamt 233 Betten sind belegt, davon 29 mit Covid-19-Patienten – am Montag waren es 32. Die Krankenhäuser verfügen noch über 48 freie Intensiv-Plätze, am Montag waren 57 Intensivbetten in Reserve.

Wer steckt sich mit dem Coronavirus an?

Aus den Daten des Robert-Koch-Institutes ist ersichtlich, wie die Infektionen in Dresden auf die Altersgruppen und Geschlechter verteilt sind. Von den 22 966 positiv getesteten Personen, die das RKI erfasst hat, sind 44,9 Prozent Männer (10 313) und 55,1 Prozent Frauen (12 653). Die Infektionsrate in Dresden mit seinen 560 693 Einwohnern (Stand 30. September 2020) liegt nach eigenen Berechnungen bei 4,12 Prozent. Da jedoch zahlreiche Infizierte keine Symptome entwickeln und deshalb ihre Ansteckung gar nicht bemerken, dürfte der Wert tatsächlich um Einiges höher sein.

In fast allen Altersgruppen mehr Frauen infiziert

Die meisten nachgewiesenen Coronafälle traten in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen auf. Hier hat das RKI 37 Prozent aller Fälle erfasst – 4640 Frauen und 3880 Männer. Insgesamt 6548 Dresdnerinnen und Dresdner zwischen 15 und 34 Jahren steckten sich mit dem Virus an, davon 3174 junge Männer und 3374 junge Frauen.

Bei den Dresdnerinnen und Dresdnern in der Altersgruppe zwischen 60 und 79 Jahren sind Corona-Infektionen bei 1855 Frauen und 1613 Männern bekanntgeworden – ein Anteil von 15 Prozent. Fast genauso viele Infizierte (14,2 Prozent) sind über 80 Jahre alt. Die Statistik verzeichnet 2221 positive Tests bei Seniorinnen und 1044 bei Senioren. Es sind in dieser Altersgruppe also mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen.

Den geringsten Anteil nachgewiesener Infektionen findet man bei den jüngsten Einwohnern der Stadt. Bei 142 Jungen und 120 Mädchen zwischen 0 und vier Jahren wurde das Virus nachgewiesen. Das macht gerade mal ein reichliches Prozent aller Infektionen aus. Deutlich höher, nämlich bei 3,9 Prozent, liegt der Anteil bei den Fünf- bis 14-Jährigen: 460 Jungen und 443 Mädchen steckten sich mit dem Coronavirus an.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Aktuell meldet das städtische Gesundheitsamt, dass in 22 Kindertagesstätten (Montag 24), 28 Schulen (Montag 31) und drei Pflegeheimen (Montag: 4) Infektionen nachgewiesen wurden. 738 Kinder und Erzieher (Montag 778) und 732 Schüler und Lehrer (Montag 770) befinden sich in Quarantäne. Zu Heimbewohnern und Pflegepersonal in Quarantäne lagen der Stadtverwaltung keine Angaben vor. Aus Behinderten-, Asyl- und Obdachloseneinrichtungen sind keine Corona-Fälle bekannt.

Von Thomas Baumann-Hartwig