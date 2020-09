Dresden

Die Pinnwand im Eingangsbereich der „Sportinsel“ an der Zwinglistraße ist von Zetteln übersät. Es sind aber nicht mehr nur Fundsachenlisten und Putzprotokolle, sondern vor allem selbst erstellte Hygienekonzepte. Von Zumba, Rehasport bis Karnevalstanz nutzen verschiedene Gruppen die Räumlichkeiten zum Trainieren. Sie müssen individuelle Listen mit Regelungen aushängen, sonst darf hier niemand Sport machen. Nach der Zwangs-Pause durch die Corona-Pandemie nehmen sie das gern in Kauf.

Turnhallen zu Klassenzimmern umfunktioniert

Als im März die Allgemeine Ausgangsbeschränkung in Kraft trat, war das auch das temporäre Aus für Sportvereine in Sachsen. Der Trainingsbetrieb wurde flächendeckend eingestellt. Sportstätten und Fitnessstudios mussten vorübergehend schließen. Für 11.000 Dresdnerinnen und Dresdner in 378 Vereinen war die gewohnte sportliche Betätigung von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Mit neuen Coronaschutzverordnungen in den folgenden Monaten kamen Lockerungen, aber auch neue Vorschriften, die den Breitensport in der Landeshauptstadt bis heute verändern.

So wie beim Rollstuhlbasketballteam der Sportgemeinschaft Versehrten Dresden, kurz SGV. Seit Juli trainieren die „Rolling Lions“ wieder jeden Mittwochabend. Nach monatelanger Pause war die Freude groß, endlich wieder gemeinsam Sport machen zu können. Derzeit müssen sie jedoch ohne festen Trainingsort auskommen. Die Turnhalle der 25. Grundschule auf dem Pohlandplatz, in der sie sich eigentlich treffen, ist noch gesperrt. Das liegt zwar an einem Brandschaden und nicht an Corona, eine Ausweichmöglichkeit haben sie dennoch nicht finden können. Alle Alternativen sind von anderen Gruppen belegt.

Seit dem 24. Juli sind sämtliche Schulsporthallen wieder ohne Einschränkungen für den Vereinssport geöffnet. „Damit bestehen aktuell keine Corona bedingten Sperrungen mehr.“ sagt Rathaussprecher Karl Schuricht. Allerdings kann der Schulträger selbst entscheiden, wie er die Hallen nutzt. Teilweise wurden die Turnhallen zu Klassenräumen umfunktioniert.

Desinfektion schadet Geräten

Geöffnet wird jetzt nur schrittweise. „Basketball ist ja eigentlich ein Indoorsport, das können wir bis jetzt immer noch nicht machen.“ erklärt Jörg Kuka, Trainer der Basketballer. „Irgendwann haben wir nach einem Trainingsplatz im Freien gesucht. Eine von den Spielerinnen hatte dann den Sportpark Ostra entdeckt.“ Die Außenanlagen neben dem Heinz-Steyer-Stadion sind seit Mai wieder für die öffentliche Nutzung frei. Allerdings gibt es nur ein Basketballfeld, welches vor allem abends voller Freizeitspieler ist. Warten ist angesagt. „Das ist zwar ungünstig, aber bis jetzt hat’s eigentlich immer geklappt.“ meint Kuka. Die Rollstuhlbasketballer erwärmen sich stattdessen auf dem Fußballfeld, danach wird der Basketballplatz kameradschaftlich geteilt. Auf Abstandsregeln wird geachtet, aber man will trotzdem gegeneinander spielen.

Die Rollstuhlbasketballer trainieren jetzt im Ostragehege. Quelle: Anja Schneider

Das Problem mit den fehlenden Hallen kennen auch die Turner vom SV Felsenkeller. Derzeit können sie sich nur einmal pro Woche treffen, Trainerin Ines Burkhardt sucht noch nach einem festen Übungsort. Ihre Halle hat einen Wasserschaden. Dabei sind die Sportler auf die richtige Ausstattung angewiesen, denn Turnen ohne Stufenbarren und Schwebebalken macht sich schlecht.

Und bei den vorgeschrieben Hygienemaßnahmen kommt die nächste Hürde: die Desinfektion. „Die Geräte kann man einfach nicht desinfizieren, sonst gehen sie kaputt.“ erklärt Burkhardt. Das Hygienekonzept sollen die Vereine und Sportgruppen selbst ausarbeiten, es ist die Voraussetzung fürs Trainieren. Richtlinien und Empfehlungen gibt es vom Deutschen Sportbund, der Leitplanken mit spezifischen Übergangsregeln für das Nutzen von Hallen und dem Trainieren im Team verfasst hat. Viele Vereine orientieren sich daran.

Deswegen durfte Ines Burkhardt ihren Turnern anfangs auch keinerlei Hilfestellung geben, der Mindestabstand musste ja eingehalten werden. Trotz Einschränkungen und obwohl Turnen per se kein Mannschaftssport ist, waren alle froh, wieder gemeinsam auf der Matte stehen zu können. „Man kennt sich ja und es entstehen Freundschaften. Dieser soziale Austausch hat während der Corona-Pause gefehlt“, meint Burkhardt. Aktuell teilt sich die Gruppe zwischen zwei Trainern auf und trainiert zeitlich versetzt.

„Prinzipiell kann jeder auch allein Sport machen“

Auch die Mitglieder der Tanzsportgarde Dresden sind bei ihrem Training nicht in kompletter Mannschaft anzutreffen. Da die Sportler den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen, können in zwei der drei Altersgruppen immer noch nicht alle regelmäßig gemeinsam trainieren. Die Fläche des Raumes reicht nicht für alle aus. Dabei kommt es auf Choreographie und Synchronität an. Immerhin: Anfassen beim Training ist wieder erlaubt. „Die Abstandsregeln sind bei Mannschaftssport wie wir ihn betreiben schwer einzuhalten“, erklärt Stephanie Schölzel, Co-Trainerin der Dresdner Garde „Wenn man den Sport ohne Kontakt nicht richtig ausführen kann, ist es in Sachsen mittlerweile wieder erlaubt sich zu berühren.“

Seit Mai trainieren die Karnevalstänzer wieder mit allen Gruppen, anfangs nur am Wochenende in einer großen Halle. Nun dürfen sie sich wieder in ihrem eigentlichen Trainingsraum an der Zwinglistraße treffen – unter Beachtung des selbst erstellten Hygienekonzepts. Das heißt: alle genutzten Geräte und Türklinken desinfizieren, zwischen den Trainingseinheiten lüften, die verschiedenen Altersgruppen in den Umkleiden getrennt halten.

Die größte Sorge ist allerdings die anstehende Turniersaison. „Zuerst wurden alle Wettkämpfe, die im September und Oktober stattfinden sollten, abgesagt“, erzählt Schölzel. „Anfang August fiel die Entscheidung, dass auch die restlichen Veranstaltungen bis einschließlich Dezember ausfallen.“ Auch die Hauptturniere der letzten Saison konnten nicht stattfinden, darunter die Norddeutsche Meisterschaft im März, für die sich die Dresdner Tänzer qualifiziert hatten. „Eine Woche vor dem Wettkampf, kam die Ausgangssperre“, erinnert sich Schölzel. Ob und wie Wettkämpfe im nächsten Jahr veranstaltet werden können, ist noch völlig unklar. Trainiert wird trotzdem, der Vereinssport gehört zum Alltag.

Abstandsregeln, Hygienekonzepte und gesperrte Hallen verändern zwar den Trainingsalltag, doch was unverändert zu bleiben scheint, ist das Gemeinschaftsgefühl. „Prinzipiell kann jeder auch allein Sport machen“, meint Jörg Kuka mit Blick auf seine Basketballer. „Aber in einer Mannschaft kennt man sich und will auch zusammen trainieren“.

