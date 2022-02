Corona: Die erste Klasse in Dresden bleibt bis zu den Ferien zu Hause

Dresden

Die erste Schulklasse in Dresden wird vor Beginn der Winterferien am 14. Februar nicht mehr in die Schule zurückkehren. Das Kultusministerium hat eine 6. Klasse des Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums bis einschließlich 11. Februar in die häusliche Lernzeit geschickt – das ist der letzte Schultag. In der Klasse waren vier Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Eine 10. Klasse der Oberschule Weißig mit sieben nachgewiesenen Infektionen muss dagegen „nur“ bis 10. Februar zu Hause bleiben – die Schüler könnten sich also theoretisch noch die Zeugnisse abholen.

13 Klassen an einer Schule geschlossen

Theoretisch vor allem deshalb, weil in Klassen und Schulen, in denen Schüler positiv getestet werden, sich das Infektionsgeschehen kaum beruhigt. So sind an der 62. Oberschule in Loschwitz 13 Schulklassen geschlossen, wie aus den Verfügungen des Kultusministeriums hervorgeht. Nicht nur die Schüler, sondern auch Lehrkräfte sowie Hort- und Schulpersonal stecken sich mit Corona an. So sind an der 144. Grundschule in Mickten sieben Lehrkräfte ausgefallen, an der 30. Oberschule in der Neustadt haben sich zwei Lehrkräfte infiziert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind 132 Schulen und 81 Kindertagesstätten von Corona-Ausbrüchen betroffen. Das Kultusministerium hat für 138 Klassen von 60 Schulen Schließungsanordnungen getroffen. Wird nur ein Schüler in einer Klasse positiv getestet, können die anderen Schüler weiter zum Unterricht kommen. Bei einem zweiten Fall kann dann eine Schließung verfügt werden. Treten gehäuft Fälle an einer Schule auf, kann auch die gesamte Schule für mehrere Tage geschlossen werden. Das trifft auf die 88. Grundschule zu, die bis 8. Februar geschlossen ist.

33 Grundschulen betroffen

Die Klassenschließungen verteilen sich auf 33 Grundschulen mit 66 Klassen, elf Oberschulen mit 41 Klassen, zehn Gymnasien mit 16 Klassen, zwei Ganztagsschulen mit fünf Klassen, drei Förderschulen mit neun Klassen und eine Berufsschule mit einer Klasse.

366 Neuinfektionen bei den 5- bis 14-Jährigen

Schüler werden drei Mal pro Woche getestet. Das Robert-Koch-Institut hat allein von Mittwoch zu Donnerstag einen Zuwachs von 366 Neuinfektionen in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen registriert. Corona grassiert an den Schulen und bis zu den Ferien sind es noch sechs Schultage.

Die betroffenen Schulen 8. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 10. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 14. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 15. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 16. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 33. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 37. Grundschule: vier Klassen (bis 4./6./8./9. Februar) 39. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 44. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./9. Februar) 47. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) 49. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 50. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 51. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 56. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 62. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 68. Grundschule: sechs Klassen (bis 4./8./9. Februar) 76. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 77. Grundschule: acht Klassen (bis 7. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 8. Februar 90. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 91. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 93. Grundschule: zwei Klassen (bis 9. Februar) 96. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 102. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 103. Grundschule: zwei Klassen (bis 7./9. Februar) 106. Grundschule: vier Klassen (bis 7. Februar) 113. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) 139. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 144. Grundschule: vier Klassen (bis 7. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 153. Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) Melli-Beese-Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) IBB-Grundschule: eine Klasse (bis 8. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 30. Oberschule: sechs Klassen (bis 7./8./9. Februar) 32. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 35. Oberschule: drei Klassen (bis 9. Februar) 56. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 62. Oberschule: 13 Klassen (bis 7./9. Februar) 101. Oberschule: fünf Klassen (bis 4./7. Februar) 138. Oberschule: vier Klassen (bis 7. Februar) Oberschule Pieschen: fünf Klassen (bis 4./7./8./9. Februar) Melli-Beese-Oberschule: eine Klasse (bis 8. Februar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 10. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: zwei Klassen (bis 8. Februar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 7. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 7. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 7. Februar) Romain-Rolland-Gymnasium: zwei Klassen (bis 7./8. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 8. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: vier Klassen (bis 8. Februar) Gymnasium Tolkewitz: eine Klasse (bis 8. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 9. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 4./8. Februar) Universitätsschule: drei Klassen (bis 8. Februar) Robinsonschule: zwei Klassen (bis 4. Februar) Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“: fünf Klassen (bis 4. Februar) Förderzentrum „A.S. Makarenko“: zwei Klassenstufen (bis 7. Februar) Berufsschulzentrum für Wirtschaft: eine Klasse (bis 8. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig