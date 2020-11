Corona: Die Adventskonzerte des Kreuzchores müssen ausfallen

Dresden

Die traditionellen Adventskonzerte mit dem Dresdner Kreuzchor in der Jungen Garde Dresden müssen wegen der unklaren Corona-Situation abgesagt werden. „Wir haben in den vergangenen Wochen alles daran gesetzt, die Konzerte an dem neuen Ort mit einem aufwendigen Hygienekonzept doch noch stattfinden lassen zu können“, erklärte Veranstalter und Initiator Thomas Reiche gegenüber DNN. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass sogar ein dritter Konzerttermin anberaumt worden war.

Die Sicherheit aller geht vor

„Die Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen lassen eine seriöse Planung nicht mehr zu. Wir bedauern dies sehr, weil wir wissen, wie viel dieses Konzert den Dresdnerinnen und Dresdnern und ihren Gästen bedeutet. Und wie wichtig es gerade in dieser Situation gewesen wäre“, erklärte Reiche.

Kreuzkantor Roderich Kreile bedauerte die Absage: „Auch wenn das Ergebnis nicht schön ist, können wir die Entscheidung natürlich nachvollziehen. Traurig sind wir vor allem im Hinblick auf unsere treuen Fans, aber auch auf die Kruzianer, die sich seit 2015 jedes Jahr besonders auf das Adventskonzert freuen.“ Die Sicherheit und Gesundheit aller Gäste, Mitarbeiter und Künstler müsse aber absoluten Vorrang haben, betonte Kreile.

Er habe mit seinen Partnern in den vergangenen Tagen mit Hochdruck an einer Lösung für Fans und Gäste des großen Adventskonzertes gearbeitet, so Reiche. Gemeinsam mit der Herrnhuter Sternemanufaktur sei eine Sonderedition entstanden, die aus einer Doppel-CD mit der Studioaufnahme der beliebtesten Titel der Adventskonzerte und einem gelben Herrnhuter Stern besteht.

Adventskonzertstimmung ins Wohnzimmer holen

Der Geschäftsführer der Herrnhuter Sterne GmbH Oskar Scholz: „Wenn wir schon die schönste Zeit des Jahres nun daheim verbringen müssen, dann holen wir uns die Adventskonzertstimmung eben ins Wohnzimmer.“ „Wir sind begeistert, dass wir mit der limitierten Ausgabe die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres in die Herzen unserer Fans tragen können“, so der Kreuzkantor.

Sowohl die Doppel-CD allein als auch die Sonderedition mit Stern können ab sofort unter www.adventskonzert.de bestellt werden und sind natürlich auch vor Ort bei der Manufaktur in Herrnhut ab 27. November erhältlich.

Ticketpreis wird ab sofort zurückerstattet

„Wir als Veranstalter haben schon vorab Wert darauf gelegt, dass unsere Kunden bei Ausfall der Veranstaltung den Ticketpreis zurückerhalten und keine Gutscheine ausgestellt werden“, versichert Jörg Ullrich, Geschäftsführer des Veranstalters. Wer Tickets an einer Vorverkaufsstelle gekauft hat, müsse diese auch genau dort wieder stornieren lassen. Wer Tickets online über Etix erworben hat, kann diese über eine Onlineregistrierung unter www.adventskonzert.de/storno stornieren. Die Rückerstattung erfolgt spätestens zehn Werktage nach erfolgter Onlinestornierung. Der Stornierungszeitraum hat am 6. November begonnen und endet am 31. Januar 2021.

Traditionell findet das Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion statt. Da Dynamo Dresden aber zwei Heimspiele hat, waren die Veranstalter in die „ Garde“ umgezogen und hatten für den kleinen Ort Konzerte am 17. Dezember um 17 Uhr und 20 Uhr angekündigt.

Von Thomas Baumann-Hartwig