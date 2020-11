Dresden

Kann das Gesundheitsamt Dresden angesichts der deutlich gestiegenen Infektionszahlen noch die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen? Bis vor kurzem waren noch 45 Mitarbeiter mit den entsprechenden Recherchen befasst. Das Personal wird nun nach Angaben des Gesundheitsamtes deutlich aufgestockt. „Es werden bald fünf Ermittler pro 20 000 Einwohner eingesetzt“, hieß es am Montag aus der Behörde. Diese Quote entspricht den offiziellen Empfehlungen der Bundesregierung.

40 Bedienstete der Landesregierung sollen helfen

Zusätzliches Personal für die Kontaktnachverfolgung kommt zum einen aus der Stadtverwaltung selbst. 25 hausinterne Abordnungen von Beschäftigten aus anderen Bereichen wurden veranlasst. Gleichzeitig hat das Gesundheitsamt 40 Bedienstete der Landesregierung abgefordert. Gegenwärtig würden die Abstimmungen mit der Staatskanzlei laufen, wann die Mitarbeiter des Freistaats beim Gesundheitsamt in der Landeshauptstadt den Dienst antreten.

Von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Meißen sollen 17 Studenten die Rechercheteams verstärken. Hinzu kommen 20 Soldaten oder Zivilbeschäftigte der Bundeswehr, die das Gesundheitsamt angefordert hat. „Wir gehen davon aus, dass wir die angestrebte Personalstärke in den nächsten zwei bis drei Wochen erreichen werden“, hieß es aus dem Gesundheitsamt.

Rechercheteams prüfen nicht mehr Hygienekonzepte

Gleichzeitig hat die Amtsleitung auch die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um die Rechercheteams von anderen Aufgaben zu entlasten. So wurde ein eigenes Team geschaffen, das die Hygienekonzepte von Veranstaltern und Einrichtungen prüft. Dieses Team ist im Verwaltungsgebäude an der Prohliser Allee 10 (Prohliszentrum) untergebracht und hat wegen des „Lockdown light“ im November einen etwas geringeren Arbeitsanfall als in den Vormonaten.

Zusätzliche Büros an mehreren Standorten

Mit den zusätzlichen Arbeitskräften im Gesundheitsamt ist es nicht getan, es müssen auch die entsprechenden räumlichen und technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Zusätzliche Arbeitsplätze entstehen den Angaben zufolge im Bürogebäude Lingnerallee, im Prohliszentrum, im Gebäude des Gesundheitsamtes an der Bautzner Straße 125 sowie in der Raumreserve im Neuen Rathaus.

Die neuen Kollegen im Gesundheitsamt werden nicht nur bei der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, sondern auch am Bürgertelefon sowie bei der Beantwortung von Anfragen, die die Behörde per E-Mail erreichen. „Wir werden die Kräfte einarbeiten und dabei auch für die Kommunikation einsetzen“, kündigte das Gesundheitsamt an.

