Dresden

Lange Schlangen an den mobilen Impfangeboten der Stadt, in den Hausarztpraxen stehen die Telefone kaum noch still. Das Interesse an den Auffrischungsimpfungen ist riesig, Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden – aber: Es mangelt an Impfkapazitäten. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen listet inzwischen 27 Arztpraxen in Dresden auf, die nicht nur ihre eigenen Patienten mit der sogenannten Booster-Impfung versorgen, sondern auch externe Patienten.

„Wir wollen doch alle, dass dieser Spuk endlich aufhört“

Diese Angebote sind sehr gefragt, viele Praxen sind die nächsten drei Wochen ausgelastet. Der Dresdner Orthopäde und Sportmediziner Dr. Axel Klein bietet in seiner Praxis mit seinen Kollegen Impftermine an. „Wir sind über die Mannschaften, die wir betreuen, zu unseren Impfangeboten gekommen“, erklärt der Mediziner die Historie. Schon seit April würde die Praxis Impfungen anbieten. „Impfungen sind ein wichtiger Weg, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern“, erklärt Klein die Motivation, sich für die Impfkampagne zur Verfügung zu stellen. „Wir wollen doch alle, dass dieser Spuk endlich aufhört.“ Bei anderen Impfungen wie gegen Grippe oder Masern werde die Wirkung auch nicht infrage gestellt.

Dr. Axel Klein bietet in seiner Praxis Auffrischungsimpfungen an. Quelle: PR

In den ersten Tagen sei das Angebot zur Boosterung von Interessenten sehr stark nachgefragt worden. „Engpass war der Impfstoff, den wir für zwei Wochen vorbestellen mussten. Jetzt können wir wochenweise bestellen, da lässt sich der Bedarf besser einschätzen.“ Mittwochnachmittag ist Impfzeit in der Praxis in Striesen, 24 bis 30 Personen könnten die Spritze erhalten. „Wenn die Nachfrage so bleibt, prüfen wir die Möglichkeit, unsere Kapazität zu erhöhen“, kündigt der Arzt an.

Bis zum 8. Dezember sei das Impfangebot ausgebucht, dennoch klingele regelmäßig das Telefon in der Praxis. „Uns ist es lieber, wenn sich die Interessenten über unser Internetformular anmelden“, sagt der Mediziner. Zwei Mitarbeiterinnen würden den zusätzlichen Aufwand mit den Impfungen auf sich nehmen. „Sie sind sehr motiviert und leisten eine großartige Arbeit.“

Keine Anfeindungen, aber seltsame Emails

Klein erklärt, er würde ungern in der Haut eines Politikers stecken. Die Impfkampagne verläuft in Sachsen schleppend, die Politik laufe vielfach den Problemen etwas hinterher. Er findet, viele Debatten würden in einem Schwarz-Weiß-Schema ablaufen. Beispiel: Das Impfen von Kindern. „Kinder sollen geimpft werden, obwohl sie kein großes Risiko haben, schwer zu erkranken. Das soll getan werden, um die Älteren zu schützen. Aber wann tun die Älteren etwas für die Jüngeren, wenn sie beispielsweise 15 Uhr einkaufen gehen?“, fragt der Arzt.

Die Patienten, die in seiner Praxis geimpft werden, seien sehr dankbar und freundlich. „Uns wurde auch noch nichts über schwere Nebenwirkungen berichtet.“ Anfeindungen habe er noch nicht erlebt, aber hin und wieder erhalte er seltsame E-Mails. „Gerade erst ist eine aus Passau gekommen, in der mir erklärt wird, dass ich mich eines Tages vor Gericht verantworten werden muss, weil ich impfe.“ Da könne er nur den Kopf schütteln. „Diese Menschen scheinen niemanden mit einem schweren Krankheitsverlauf zu kennen.“

Internet ortho-dresden.de

Von Thomas Baumann-Hartwig