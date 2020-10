Dresden

50 Corona-Neuinfektionen an einem Tag – im Frühjahr wurden die Dresdner bei solchen Zahlen in den Lockdown geschickt. Dr. Wolfgang Deppe ist Arzt und Stadtrat. Die DNN fragten den gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, was jetzt geschehen muss.

Frage: 50 Neuinfektionen sind ein trauriger Rekord. Was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren?

Anzeige

Dr. Wolfgang Deppe: Dieser Anstieg ist sehr bedenklich. Es ist offenkundig, dass in jüngster Zeit eine gewisse Nachlässigkeit eingesetzt hat. Das kann man beobachten, wenn man im Bus sitzt. Da tragen nicht alle Maske oder die Maske sitzt unter dem Kinn. Jugendliche treffen sich sorglos am Elbufer, im Alltagsleben ist ein nachlässiger Umgang mit den Regeln eingezogen.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe Quelle: Dietrich Flechtner

Der Oberbürgermeister will, dass der Stadtrat im November wieder im Rathaus tagt und nicht mehr in den viel größeren Räumen der Messe. Ist das das richtige Signal?

Ich habe gar nicht glauben können, dass das stimmt. Und das Gesundheitsamt hat uns versichert, dass der Oberbürgermeister das ohne Rücksprache entschieden hat. Wir alle dürfen nicht nachlässig werden und schon gar nicht der OB.

Gesundheitsamt arbeitet am Limit

Was sollten die Dresdner jetzt beachten?

Wenn wir uns jetzt nicht konsequent an die Regeln halten, setzen wir alles aufs Spiel, was wir uns im Frühjahr erarbeitet haben. Deshalb mein eindringlicher Appell: Tragen Sie Maske, achten Sie auf Abstände und Hygiene.

Wie gut ist das Gesundheitsamt auf den Anstieg vorbereitet?

Die Verantwortlichen haben uns gesagt, dass sie es im Moment noch schaffen, die Kontakte der infizierten Personen nachzuverfolgen. Es dürften aber nicht noch mehr Fälle werden. Genau das ist jetzt aber der Fall. Die Kontaktnachverfolgung ist besonders wichtig bei der Bekämpfung der Pandemie. Die Mitarbeiter des Jugendzahnärztlichen Dienstes sind komplett von ihren Aufgaben abgezogen worden, aus anderen Bereichen kommen jetzt Kollegen dazu. Aber bei dieser Fallzahl wird es natürlich schwierig.

Schulbetrieb strenger regulieren?

Müssen wir uns auf einen zweiten Lockdown vorbereiten?

Man hat ja ein bisschen gelernt über die Ausbreitung des Virus. Ich denke nicht, dass es einen kompletten Lockdown geben muss. Aber die Dichte, in der Menschen aufeinandertreffen, spielt eine große Rolle. Das müssen wir beachten.

Jeden Tag meldet die Stadt Ausbrüche an Schulen. Kann das Konzept „Offene Schule“ jetzt noch gut gehen?

Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Wir haben immer mehr Schulen, die von Infektionen betroffen sind. In anderen Bundesländern wird der Schulbetrieb strenger gehandhabt als in Sachsen. Da passiert nach meiner Ansicht bei uns noch zu wenig. Vielleicht bringen die Herbstferien eine Entspannung mit sich.

Wie ist die Prognose?

Ich habe wirklich Befürchtungen. Es wird kälter, die Menschen halten sich in geschlossenen Räumen auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nächsten Wochen ansteigende Zahlen haben werden. Noch einmal: Es kommt darauf an, dass sich jetzt alle an die Regeln halten.

Von Thomas Baumann-Hartwig