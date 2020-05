Corona-Ansteckungsgefahr: Singen oder nicht singen?

Dresden/Berlin

Wissenschaftler und Ärzte der Klinik für Audiologie und Phoniatrie und des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Berliner Charité haben eine Stellungnahme zur Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2-Viren beim Singen vorgelegt. Beteiligt war daran Prof. Dr. med. Dirk Mürbe. Der gebürtige Dresdner ist seit zwei Jahren Klinikdirektor an der Charité und der hiesigen Musikhochschule noch wissenschaftlich verbunden.

Frage: Singen und Sprechen sind ureigenste Ausdrucksformen des Menschen. Physiologisch und virologisch betrachtet, sind es aber auch die Wege, über die Viren im Allgemeinen und SARS-CoV-2-Viren im Besonderen übertragen werden. Seit Ausbruch der Pandemie ist deshalb Singen in Gruppen und auf Bühnen untersagt. Das bedeutet nicht nur, dass künstlerisches Tun in Opernhäusern, auf Konzertbühnen und in Theatern stillsteht, sondern auch das Singen in Chören, professionellen wie Laienensembles, und in vollen Kirchen kaum möglich ist. Worin liegt beim Singen konkret die Gefahr?

Dirk Mürbe: Die Atemwege mit Lunge, Kehlkopf, Rachen und Nase sind in „Doppelfunktion“ gleichzeitig die Bereiche des Körpers, in denen Stimme und Lautsprache gebildet werden. Beim Singen und Sprechen entstehen Tröpfchen und Aerosole. Als Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2-Viren gilt die Infektion durch Tröpfchen aus den Atemwegen. Eine „feuchte Aussprache“ mit beim Sprechen und Singen verteilten Tröpfchen kennt jeder und ist manchmal sogar aus dem Zuschauerraum zu sehen.

Prof. Dr. Dirk Mürbe. Quelle: Anna S.

Die größeren Tröpfchen fallen aufgrund der Schwerkraft nach kurzer Wegstrecke zu Boden, woraus sich unter anderem die bekannten Abstandsregeln ableiten. Inzwischen wird aber auch eine Übertragung dieser Viren durch sehr viel kleinere Aerosole mit einer Größe von wenigen Mikrometern als wahrscheinlich angesehen. Diese kleinen Aerosole können sich quasi schwebend in der Luft halten, was auch bei größeren Abständen zu einer Übertragung führen könnte.

Gab es ein Beispiel, an dem sich bei Chören ablesen ließ, wie „wirksam“ das Virus ist?

Bereits zu Beginn der Pandemie gab es einige Berichte von Chören in Europa und den USA, die über eine sehr hohe Erkrankungsrate von Chormitgliedern nach einer Probe berichteten. Zunächst wurde gemutmaßt, dass der Grund im engen sozialen Austausch während der Probe liegen könnte. Allerdings fanden einige dieser Chorproben bereits unter Vorsichtsmaßnahmen statt. Nun liegt eine von Gesundheitsbehörden in den USA aufgearbeitete Studie für einen dieser Chöre vor, die dafür spricht, dass sehr wahrscheinlich die Infektion durch das Singen während der Probe übertragen wurde.

Sind Sänger und Bläser gefährdeter als andere Orchestermusiker?

Gibt es zu Übertragungswegen beim Singen wissenschaftlich seriöse Studien? Und was haben diese ergeben?

Die besondere Schwierigkeit für die Beurteilung des Risikos beim Singen liegt in den sehr unterschiedlichen Situationen und der Vielzahl von Einflussfaktoren. Ein Punkt ist die komplexe Strömungsmechanik der Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen unter verschiedenen Bedingungen der Raumluft. Noch wichtiger ist, wie lange und in welchem Umfang SARS-CoV-2-Viren in Tröpfchen und Aerosolen überhaupt überleben können. Schließlich ist von entscheidender Bedeutung, wie unser Körper auf die in die Atemwege eingedrungenen Viren reagiert. Neben bekannten Faktoren wie Vorerkrankungen und Lebensalter könnten auch sängerische Aspekte, wie die Tiefe der Einatmung, eine Rolle spielen. Obwohl eine abschließende Bewertung noch nicht möglich ist, schätzt auch das Robert Koch-Institut aktuell ein, dass SARS-CoV-2-Viren über Aerosole im gesellschaftlichen Umgang übertragen werden können.

Sind also Sänger/Schauspieler mehr gefährdet als andere im musikalischen Bereich, wie z.B. Orchestermusiker?

Da beim Singen und professionellen Sprechen die Atemwege quasi Teil des Instrumentes sind, liegt eine höhere Gefährdung im Vergleich zu Orchestermusikern nahe. Eine Ausnahme bilden die Bläser, die in ähnlicher Weise die Atemwege zur Klangerzeugung nutzen. Allerdings kondensieren bei vielen Blasinstrumenten Teile der Atemluft im Instrument, sodass die Aerosoldichte schon verringert sein dürfte. Auch wenn wir seit langem wissen, dass weder beim Singen noch beim Spielen eines Blasinstrumentes „viel Wind“ entsteht und der Atemstrom im Profibereich sehr gering ist, beantwortet das noch nicht die Frage der Verteilung möglicherweise gefährlicher Schwebeteilchen im Raum über längere Zeit.

Es existieren viele verschiedene Formen des Singens – solistisch oder in Ensembles, in Chören, im Gottesdienst, beim Einzelmusikunterricht, in Bands, kann und muss man da Unterschiede bei Ansteckungswegen und -intensität machen, die eine Relevanz für die Praxis haben können?

Die Herausforderungen der Pandemie müssen auch bei diesem Thema alle Kräfte mobilisieren, eine bestmögliche Balance von Infektionsschutz und gesellschaftlicher Teilhabe durch das Singen zu erreichen. Das heißt, zunächst die Gefährdungsaspekte beim Musizieren zu identifizieren und eine gesangs- und instrumentenspezifische Einschätzung der gesundheitlichen Risiken vorzunehmen. Darauf aufbauend können gezielt eine Vielzahl von Maßnahmen eingesetzt werden, um das jeweilige Risiko zu minimieren. Auch wenn nicht jede liebgewonnene Konstellation realisierbar ist, werden sich da Kompromisse finden.

Im Chorgesang ist die Situation besonders kritisch

Die gängigen Vorschriften wie Kontaktverbote, Abstandhaltung, Mundschutz, das alles scheint mit Singen kaum vereinbar. Kann denn in der gegenwärtigen Situation überhaupt davon ausgegangen werden, sich wieder demnächst zum gemeinschaftlichen Musizieren zu treffen?

Die Gefährdung und die Möglichkeiten zur Verringerung eines Infektionsrisikos unterscheiden sich für die verschiedenen Konstellationen, in denen im Laien- oder Profibereich gesungen wird, deutlich. Beispielsweise gibt es für die Ermöglichung eines Einzelunterrichts oder in der Stimmbildung gute Chancen, die Bedingungen deutlich zu verbessern. Die liegen in der Begrenzung der im Raum befindlichen Personen, der Nutzung eines größeren Unterrichtsraumes, der konsequenten Lüftung bis hin zum Einsatz von Spritzschutz (Tröpfchenschutz?) und dem Tragen von Masken durch die Unterrichtenden.

Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Welche Handlungsempfehlungen geben Sie in der Stellungnahme z.B. für Einzelunterricht Gesang, gemeinsames Singen im öffentlichen Raum wie z.B. beim Gottesdienst, Chor/Ensemblegesang sowie für Bühnen im professionellen Bereich?

Die Handlungsempfehlungen müssen instrumentenspezifisch auf die jeweiligen Rahmenbedingungen abgestimmt sein. Im Chorgesang ist die Situation besonders kritisch, weil viele Personen, und häufig unter engen räumlichen Bedingungen, über vergleichsweise lange Zeiträume singen. Eine einfache Formel für die Beurteilung der Infektionsgefahr gibt es leider nicht. Ziel ist eine sorgfältige Abwägung unter Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Risikominimierung.

Wie könnte es beispielsweise in der Dresdner Semperoper weitergehen? Wird auf lange Zeit nur noch Kammeroper ohne Chor und mit kleiner Orchesterbesetzung möglich sein?

Die verschiedenen Kulturinstitutionen arbeiten derzeit mit Hochdruck an Konzepten, welche durch die Aufsichtsbehörden hinsichtlich Gefährdung von Personal und Publikum bewertet werden. Auch unter Bedingungen der Pandemie kann im Musiktheater gespielt werden, wenn Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden und eine intelligente Repertoireauswahl erfolgt.

So gerade nicht möglich: Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ mit Chor und Solisten in der Semperoper Dresden. Quelle: Ludwig Olah

Da wird mehr als Einpersonenstücke drin sein, wenn man bei Besetzungsumfang und Regiekonzepten kompromissbereit ist. Da der Kulturhunger des Publikums sehr groß ist, bin ich überzeugt, dass diese Angebote sehr nachgefragt werden. Über die Dauer der Einschränkungen kann zu diesem Zeitpunkt keine seriöse Aussage getroffen werden – die Bedingungen für eine Aufführung der „Meistersinger“ sind aber sicher noch längere Zeit nicht gegeben.

Enge hinter den Bühnen

Sie sind Stimmexperte, was raten Sie einem professionellen Sänger, wenn er so lange seine Stimme nicht im „Vollmodus nutzen“ kann?

Für professionelle Sänger mit hoher beruflicher Identifikation steht derzeit die enorme psychische Belastung im Vordergrund. Viele sind freischaffend tätig sind und haben nicht nur finanzielle Schwierigkeiten, sondern müssen die Reflektion und Wertschätzung des Publikums vollständig entbehren. Ich denke aber, dass sich gerade im solistischen Bereich leichter Kompromisse finden lassen als für große Chöre. Entgegen der häufigen Vermutung, dass laute Stimmen sehr viel Luft verbrauchen, wissen wir, dass gerade professionelle Solisten hocheffizient mit sehr geringem Luftverbrauch singen und zudem ihre Stimmtechnik in besonderer Weise kontrollieren können.

Handicap sind hier eher die häufig mit der Oper verbundenen engen räumlichen Bedingungen in allen Bühnenbereichen, wo Abstandsregeln schwer einzuhalten sind und die szenischen Anforderungen oftmals Nähe erwarten lassen. Hier muss man auf kluge administrative Abläufe und alternative szenische Umsetzungen hoffen, die ja auch inspirierend sein können.

Welche gesellschaftliche Relevanz hat für Sie selbst das Singen, was bedeutet es für eine sonst von Kultur geprägte Gesellschaft, wenn diese Form des Miteinanders auf Monate nicht mehr zustande kommen könnte?

Singen gehört für viele Menschen zu den Grundbedürfnissen. Allein in Chorverbänden sind in unserem Land über 2 Millionen Menschen organisiert. Aus ärztlicher Sicht ist Musik eine relevante Gesundheitsressource, die ich persönlich mit hohem Potential für emotionale Balance und soziale Teilhabe verbinde. Die aktuellen Einschränkungen machen uns den Wert des Singens sehr bewusst. Das beim Chorgesang erlebte Miteinander wird sich beispielsweise in kleineren Ensembles wiederfinden und ideell durch diese Zeit tragen. Die vielerorts jetzt praktizierten online-Proben können in den Sommermonaten in Freiluftformaten stattfinden. Materiell werden wir uns in besonderer Weise zu unserer Kulturtradition bekennen müssen, um die Strukturen trotz verringerter Einnahmen zu bewahren.

Was vermissen Sie selbst am meisten?

Das gemeinschaftliche Erleben, denn Singen ist nicht wirklich für das Abstandhalten gemacht. Und Intuition und Kreativität beim Singen, die sich ohne die aktuellen Einschränkungen leichter entfalten. Und ich freue mich darauf, wenn Singen nicht mehr als Gefährdung, sondern wieder als Gesundheitsförderung wahrgenommen werden kann.

Von Kerstin Leiße