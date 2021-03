Commerzbank Dresden trotzt der Coronakrise

Dresden

In und um Dresden sind einige der elf Commerzbankfilialen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Und wer dem neuen Bankchef Manfred Knof bei Vorstellung seiner nächsten Pläne gut zugehört hat, mag sich fragen, ob sie je wieder öffnen.

Bangevolles Warten auf den Sommer

Doch eine Antwort darauf gibt es noch nicht. Manfred Knof hat der tief in die roten Zahlen gerutschten Bank einen rigorosen Sparkurs verordnet. Der soll bis zum Jahr 2024 von 790 nur 450 Filialen übrig lassen und die Zahl der Mitarbeiter um 10000 reduzieren. Über den Weg dahin wird gegenwärtig verhandelt, Ergebnisse gibt’s wohl nicht vor Sommer. In der Niederlassung Dresden sorgt das sicher nicht für entspannte Stimmung. Doch immerhin legen die Regionalchefs Zahlen vor, die den Mitarbeitern vor Ort bescheinigen, dass sie auch im Pandemiejahr 2020 gut gewirtschaftet haben.

Gute Geschäfte 2020 vor Ort

Niederlassungsleiter Lars Gudat, der vor Ort das Privatkundengeschäft verantwortet und mit seinen 160 Mitarbeitern auch Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 15 Millionen Euro betreut, konnte für das Jahr 2020 netto immerhin 2400 neue Kunden verbuchen. Die Zahl der Privat- und Unternehmerkunden wuchs damit auf gut 127000 an. Im Vor-Coronajahr 2019 hatte die Bank noch 4750 neue Kunden hinzugewinnen können.

Das gelang sicher bei den Privatkunden vor allem auch, weil es bis vor Kurzem zum neuen Commerzbankkonto 50 Euro Prämie gab. Damit ist es nun vorbei. Das Geldhaus muss die Kosten drücken. Heißt eben auch: Filialen sind nach Computer, Smartphone und Telefon nur noch der vierte Zugangsweg zur Bank. Ziel ist eine voll digitale Bank mit persönlicher Beratung.

Bankgeschäfte immer mehr digital

Die Aussichten dafür stehen in und um Dresden offenbar gut, berichtet Burkhard von der Osten. Der Niederlassungsleiter Firmenkunden betreut mit 44 Kollegen vor Ort die Unternehmen mit einem Umsatz von 15 Millionen Euro im Jahr aufwärts. Von der Osten bescheinigt den meisten einen großen Schritt in Richtung hin zur Digitalisierung – auch bei den Bankgeschäften.

Gudat und von der Osten zufolge ist die Zahl der Kunden, die in der Region die Banking-App nutzen, um 36,4 Prozent gestiegen. Mit dieser App können Kunden seit vergangenem Sommer auch Wertpapiere per Smartphone handeln. Und: Jeder dritte Neukunde kam 2020 online zur Commerzbank.

Auch Bürgschaften und Kredite online

Mittelständler nutzen zudem zu 75 Prozent das Firmenkundenportal der Commerzbank. Kredite im niedrigen Millionenbereich werden von der Osten zufolge inzwischen zu 50 Prozent von den Unternehmenskunden direkt online abgerufen. Auch Bürgschaften können digital beantragt werden. Überweisungen werden inzwischen nahezu komplett online erledigt.

Coronakredite für die Unternehmen

Corona hat 2020 natürlich auch die Commerzbankgeschäfte geprägt. Nicht nur, dass die Mitarbeiter fast komplett im Homeoffice arbeiten können, wenn nötig. Vor allem die Wirtschaftshilfen haben Fachleute gebunden. Mehr als 100 zusätzliche Kräfte waren am Start, um die öffentlichen Fördermittel an die Unternehmer zu bringen. Hauptsächlich über die KfW-Bank. Die allerdings ständig die Förderbedingungen änderte, so Burkhard von der Osten, und damit manchem Banker graue Haare bescherte. Von den bundesweit genehmigten 3,3 Milliarden Euro an KfW-Krediten wurden über die Niederlassung Dresden 52 Millionen Euro gezogen.

Sprung bei Baufinanzierungen

Insgesamt legte die Bank vor Ort beim Kreditvolumen um gut fünf Prozent auf nunmehr 1,338 Milliarden Euro zu, wobei vor allem die Baufinanzierungen einen rasanten Sprung hinlegten. Das Neugeschäft wuchs Lars Gudat zufolge um 177 Millionen Euro – das waren gut 11,6 Prozent mehr als noch 2019. „Die Coronakrise hat den Wunsch nach Wohneigentum noch einmal verstärkt“, erklärte Gudat. Der Trend ginge klar zur Immobilie mit Garten und Balkonen. Allein das Volumen der Baufinanzierungen im Bestand bezifferte der Niederlassungsleiter nun mit 1,1 Milliarden Euro.

Mehr Kunden greifen zum Wertpapier

Die Coronakrise scheint den Managern zufolge auch den Trend zum Wertpapier zu verstärken. Um fünf Prozent legte in der Niederlassung das Depotvolumen zu – es umfasse derzeit 901,1 Millionen Euro. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – davon einige zum ersten Mal“, bestätigt Gudat die Hoffnung auf einen Trend. Die wäre durchaus angebracht beim Blick auf die Einlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Denn das Einlagenvolumen legte um acht Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Und das in Zeiten, in denen Geld auf Konten schlicht kein Geld verdient, sondern tendenziell eher verliert.

