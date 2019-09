Comedy, Kinderfest und Feuerwerk: Kleingärtner in Dresden-Löbtau feiern 100. Geburtstag

Dresden

Die Feier zum 90. Geburtstag war das Ereignis in der Vereinsgeschichte, zum 100. soll es noch schöner werden. „Wir erwarten zwischen 1000 und 1500 Gäste“, sagt Lutz Hofmann. Er ist Vorsitzender des Kleingärtnervereins Reisewitzer Höhe. Dessen Mitglieder wollen den runden Geburtstag der Kleingartenanlage in Dresden-Löbtau vier Tage lang feiern und zwar von Donnerstag, 12. September, bis Sonntag, 15. September.

Das Vereinsheim des Kleingärtnervereins Reisewitzer Höhe ist nicht nur Gartenlokal, sondern auch gefragter Ort für Familienfeiern. Quelle: Anja Schneider

Zum Fest werden Einwohner aus dem Stadtteil erwartet

Vor allem das Kinderfest am Freitag und Sonnabend soll zum Anziehungspunkt auch für Familien aus dem Stadtteil werden. Am Sonnabend locken die Kleingärtner zusätzlich mit einer Tombola, Kaffee und Kuchen, einem Lampionumzug, Comedy mit „Kuschinski & Herr Schmidt“, Tanz mit DJ Hansi und Profi-Feuerwerk (21.30 Uhr) in ihre Anlage.

Diese zählt mit einer Fläche von fast 51 000 Quadratmetern und 211 Gärten zu den großen in der Stadt. Die Kleingärten sind begehrt. „Zum 1. Januar 2020 werden neun Gärten frei, aber dafür gibt es schon wieder Bewerber“, sagt Vereinsschatzmeisterin Anja Lehmann. Die meisten melden sich übers Internet, denn der Verein ist mit einer eigenen Website online. Immer mehr junge Leute würden den Kleingarten wieder für sich entdecken, freut sich Vereinschef Lutz Hofmann.

Früher wurden auch noch Hühner und Kaninchen gehalten

Gegärtnert wird auf dem Areal schon seit September 1909. Zehn Jahre später wurde der Verein gegründet. Das ist der Chronik zu entnehmen, die unter anderem auch eine Statistik enthält, was auf wie viel Fläche angebaut und wie viel Kleinvieh gehalten wurde. 122 Hühner gab es, 52 Kaninchen und acht Bienenstöcke – das weist ein Schriftstück aus der Zeit der Gründung aus.

Statistische Angaben aus der Zeit der Gründung der Kleingartenanlage Reisewitzer Höhe in Dresden vor 100 Jahren zur Zahl und Art der Obstbäume. Zudem ist aufgeführt, welche Tiere gehalten wurden. Quelle: Anja Schneider

Hühner, Kaninchen & Co. sind heute nicht mehr erlaubt. Bienen schon. Die Fläche, die wirklich für Obst- und Gemüseanbau genutzt wird, hat sich gegenüber anno dazumal verringert. Ein Drittel der Fläche einer Parzelle muss es aber heute sein, sonst riskieren die Kleingärtner die Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Und das kann das Aus für eine Kleingartenanlage bedeuten.

Auch der Trend zum Naturgarten hat für den Vereinsvorstand Grenzen. „Wir haben nichts gegen eine naturnahe Bewirtschaftung. Aber man kann nicht alles wild durch die Botanik wachsen lassen. Das sieht nicht schön aus. Eine Struktur, Beete und Wege müssen schon erkennbar sein“, sagt Anja Lehmann und erntet von den Vorstandsmitgliedern zustimmendes Nicken. „Wenn überall das Unkraut wuchert, gibt es bei den Gartennachbarn Revolte, weil die dann mit dem Jäten gar nicht mehr hinterher kommen“, ergänzt der Vereinschef.

Vereinsheim für Schulanfangsfeiern bis 2023 ausgebucht

Die Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Jahren viel Kraft und auch Geld investiert, um das Vereinsheim zu sanieren und auch das Mehrzweckgebäude, in dem es auch ein Gartenlokal in Form eines Kioskes gibt, auf Vordermann zu bringen. Das Vereinsheim bietet einen Partyraum für bis zu 40 Personen und eine voll ausgestattete Küche sogar mit Geschirr und Geschirrspüler. Gegen eine Aufwandsentschädigung können auch Nichtvereinsmitglieder dort Familienfeste feiern. „Für Schulanfangsfeiern ist das Vereinsheim schon bis 2023 ausgebucht“, so Anja Lehmann.

Blick in das Vereinsheim des KGV Reisewitzer Höhe e.V. Der Raum, zu dem auch eine voll ausgestattete Küche mit allem Drum und Dran gehört, wird auch an Nichtvereinsmitglieder für Feiern vermietet. Quelle: Anja Schneider

Von Catrin Steinbach