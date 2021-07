Dresden

Um das Dresdner Nachtleben gibt es immer wieder Debatten – nicht zuletzt wegen des Partytaumels im Szeneviertel Neustadt. Aber auch die Pandemie hat gezeigt, dass der Bedarf an Austausch und Beratung in der betroffenen Branche groß ist. Helfen könnte eine vermittelnde Instanz, die die Kultur in den späten Abendstunden überblickt und organisiert. Mit diesem Ansatz beantragen jetzt die Fraktionen der Linken, Grünen und der SPD im Stadtrat die Einrichtung eines „Nachtbürgermeisters“ beziehungsweise einer „Nachtbürgermeisterin“.

Dabei geht es nicht um einen weiteren Bürgermeisterposten im Rathaus – der Begriff bezeichnet vielmehr einen Repräsentanten der nächtlichen Kulturszene, der sich um die Belange der Musikclubs, Bars und Party-Veranstalter kümmert. Außerdem befindet sich ein Nachtbürgermeister an der Schnittstelle zur Tourismusbranche, Getränke- und Werbeindustrie, zu Anwohnerinitiativen und anderen Bereichen, erklären die Fraktionen.

„Wir können nicht darüber urteilen, was gute und schlechte Kultur ist“

Gerade für die Vermittlung zwischen Clubs und der Verwaltung, aber auch bei Anwohnerkonflikten seien Dolmetscherfähigkeiten gefragt, sind sich die Antragsteller einig. „Wenn abends in den Straßen Probleme auftauchen, etwa wegen Lärms, dann rufen viele Leute gleich die Polizei“, weiß die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christiane Filius-Jehne. Ein Nachtbürgermeister könnte in solchen Fällen eine geeignete Zwischeninstanz sein. Dabei sollte die Person „am besten selbst aus der Szene kommen und sich auskennen“, stellt Pierre Tannert, Vorsitzender des Dresdner Klubnetzes, klar.

Bewusst eine Ansprechperson für Künstler, Gastronomen und alle Beteiligten der Nachtkultur einzurichten, habe auch etwas mit Wertschätzung zu tun, meint Richard Kaniewski von der SPD-Fraktion. Ein Nachtbürgermeister würde ein Zeichen dafür setzen, dass der Clubszene durchaus der gleiche Stellenwert wie der Oper oder Philharmonie eingeräumt werden kann. „Wir können ja nicht darüber urteilen, was gute und schlechte Kultur ist“, findet der Sozialdemokrat. Zudem habe sich die Clubkultur in den vergangenen Jahren emanzipiert und beispielsweise durch ihren Getränkeumsatz eine starke wirtschaftliche Kraft entwickelt, gibt Magnus Hecht von den Linken zu bedenken.

Konzept des Nachtbürgermeisters nicht neu

Konkret stellen sich die drei Fraktionen für den Nachtbürgermeister eine befristete Vollzeitstelle vor, die von der Stadtverwaltung ausgeschrieben und dann möglichst von einem freien Träger aus dem Branchen- oder Kulturverband übernommen wird. 50 000 Euro sollen für Sachmittel zur Verfügung stehen. In den kommenden Wochen wird der Antrag in verschiedenen Gremien der Stadtverwaltung besprochen. Wenn alles klappt, soll das Projekt Anfang 2022 anlaufen. Für den Herbst 2023 planen die Fraktionen dann eine Auswertung des Pilotprojekts, bei der über Änderungen und dessen Fortführung beraten wird.

Pierre Tannert vom Klubnetz zeigt sich von dem Vorschlag sehr angetan: „Meine Kollegen und ich schauen schon jahrelang neidisch auf andere Städte.“ Denn das Konzept des Nachtbürgermeisters ist nicht neu: Von Tokyo bis Amsterdam hat es sich schon in vielen Städten etabliert. Und auch in Deutschland haben laut Linken, Grünen und SPD viele Großstädte mittlerweile gute Erfahrungen mit der Institution von Nachtbürgermeistern gemacht. „Dresden will eine echte Großstadt sein, also müssen wir respektieren, dass sich nach 20 Uhr noch Leben abspielt“, betont Christiane Filius-Jehne. Und vielleicht könnte ein solcher Bürgermeister die Nächte künftig noch lebenswerter machen.

Von Hanna Kazmirowski