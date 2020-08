Dresden

Damit die Telekom ihren neuen Spiele-Datenstromdienst „Magenta Gaming“ umweltfreundlicher als die Konkurrenten anbieten kann, setzt sie nun besonders energie-effiziente Computertechnik vom Dresdner Technologie-Unternehmen „ Cloud & Heat“ ein. Dabei handelt es sich um heißwassergekühlte Rechner, die ihre Abwärme nicht verplempern, sondern damit Bürogebäude heizen können.

30 Prozent der Energiekosten sparen

„Mit der Technologie von Cloud & Heat versprechen wir uns, effizienter zu werden und vor allem natürlich einen großen Beitrag zur Umwelt zu leisten“, erklärte Telekom-Manager Dominik Lauf, warum ein Teil der konzerneigenen Rechnerwolke („Cloud“) mit Dresdner Technik ausgerüstet wurde. Konkret hatten die Ingenieure aus Sachsen gemeinsam mit Kollegen von der Telekom-Tochter „Power and Air Solutions“ ein Hochleistungs-Rechenzentrum in Bonn mit Heißwasser-Direktkühlungen ausgestattet und mit der Haustechnik verbunden. Die Telekom will durch diese Lösung bereits in der Probephase rund 30 Prozent der sonst üblichen Energiekosten sparen.

Der neue Spieledienst "Magenta Gaming" der Deutsche Telekom umfasst derzeit rund 90 Titel. Quelle: Deutsche Telekom

Für die Telekom ist „Magenta Gaming“ ein wichtiges neues Geschäftsfeld. Allerdings hat sie bisher nur rund 90 Titel im Angebot. Damit tritt sie gegen Branchengrößen wie Google, Sony, Steam, Apple, Uplay und andere an, die über Internet-Plattformen längst Hunderte oder gar Tausende Spiele zum Herunterladen bereitstellen. Nun geht der Trend zum „Cloud Gaming“: Dabei werden die Spieleabläufe und -grafiken nicht auf dem Computer daheim, sondern in Echtzeit in der Cloud berechnet und dann wie ein Videostrom per Internet auf das Tablet oder Smartphone des Spielers gesendet. Der braucht dadurch keine teuren Notebooks mehr.

„Die Zukunft der Spielebranche liegt im Cloud-Gaming“, ist „ Cloud & Heat“-Chef Nicolas Röhrs überzeugt. Wenn sich allerdings die für Spiele benötigte Rechenkraft in die Cloud verlagert, steigt dort auch der Stromverbrauch. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, setzt die Telekom deshalb auch auf die umweltfreundlichere und sparsame Rechentechnik aus Dresden. „ Cloud & Heat“ geht auf eine Ausgründung der TU Dresden zurück und hat heute über 100 Mitarbeiter.

Von Heiko Weckbrodt