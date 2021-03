Dresden

Beim Thema Shoppen teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen. Da sind einmal die Bummler. Auf der Suche nach nichts flanieren sie durch die Geschäftslandschaft, kaufen nur das, was der Impuls ihnen rät. Und dann sind da die Strategen. Für sie ist Shoppen wie der Gang zu Lidl: Geplant, zielorientiert und möglichst schnell zu erledigen. Ich gehöre zu den Bummlern. Umso seltsamer fühlt es sich an, als ich mich in meinen Neustädter Lieblingsläden für den nächsten Tag anmelde. Als würde ich einen Zahnarzttermin vereinbaren. Vier Läden in drei Stunden: So habe ich mir meinen Shoppingvormittag zurechtgeschustert.

Donnerstag, 10.45 Uhr. Auf dem Weg zum ersten Termin stehe ich vor der Boutique de Lingerie Michelle an der Görlitzer Straße. Ich habe noch eine Viertelstunde und setze einen Fuß in den Laden. Ein lautes Piepen ertönt. Oh je. War das ein Fehler? Die Verkäuferin beruhigt mich, das Geräusch signalisiert nur, dass Kundschaft da ist. Ich darf rein, Spontanbesuche sind hier kein Problem. „Nur die Hälfte der Kunden kommen zu einem vereinbarten Termin. Der Rest kommt so vorbei“, erklärt Inhaberin Michaela Binder. Für sie lohne sich das Click & Meet-Shopping. „Aber es ist natürlich nicht wie früher. Uns fehlen die Touristen, die Laufkundschaft.“ Zumindest die Stammkunden seien ihr treu geblieben. Viele von ihnen seien das Internet leid und wollten sich beraten lassen, die Sachen anprobieren. Durch das Terminshoppen kauften die Menschen bei Binder nun gezielter und mehr ein. Auch deshalb bangt sie nicht um ihren Laden. Daneben helfen die Überbrückungshilfe und ein toleranter Vermieter, der sich der Lage seiner Mieterin bewusst sei. 10.55 Uhr: Mein Termin wartet. Ich verlasse den Laden. Hinter mir piept es laut.

Zufällige Besuche statt vereinbarte Termine

Bevor es im Textil- und Dekotempel Tranquillo losgeht, muss ich ein Kontaktformular ausfüllen. Name, Adresse, Telefonnummer. Mit frisch desinfizierten Händen begutachte ich Sommerkleider, Schälchen, Seifen. Ich habe eine halbe Stunde. Wenn jemand zehn Minuten länger schauen will, sei das aber auch kein Problem, versichert mir die Verkäuferin, die eigentlich Schauspielerin ist. Corona zwang sie zum Umdisponieren.

Auf zwei Etagen sind zwei Kunden unterwegs. Am Eingang fragt eine Frau, ob sie spontan vorbeikommen könne. Klar, heißt es an der Kasse. „Der Großteil der Kunden kommt zufällig zu uns“, berichtet Filialleiterin Ulrike Pasch. Vereinbarte Termine hätten die wenigsten. Pasch beobachtet unter den Kunden eine große Unsicherheit. Darf ich rein oder nicht, mit oder ohne Termin? Vielen sei nicht klar, wie das Click & Meet-Modell funktioniere. Den „großen Durchbruch“ habe die Neuerung nach drei Monaten Schließung nicht gebracht. Dafür seien einfach zu wenig Leute unterwegs. Anders als Michaela Binder bangt Pasch durchaus um ihren Laden. „Den April schaffen wir noch, aber danach wird es eng.“ Der nächste Laden wartet, ich verabschiede mich. Mit einem kleinen schlechten Gewissen, weil ich trotz Termin nichts gekauft habe.

Die Unruhe beim Privatshopping

Ein Steinwurf weiter, Klamottenladen Peccato. Ich bin die einzige Kundin. Zwei weitere dürften rein, damit jedem 40 Quadratmeter bleiben. Auch hier tropft das Click & Meet-Konzept auf den heißen Stein, sagt Verkäuferin Janine. Die, die kommen, kauften zwar viel, aber es fehle einfach an Laufkundschaft. An Ware mangelt es dagegen nicht. Die Winterklamotten hatten sie bei Peccato umsonst bestellt. Sobald es kalt wurde, war der Laden dicht. Normalerweise arbeiten sie hier im Zweierteam. Um die Infektionsgefahr zu senken, steht jetzt nur einer an der Kasse. „Gestern kam zwei Stunden lang kein Kunde vorbei“, erzählt die Verkäuferin hinter ihrer Plexiglasscheibe. „Das war schon komisch. Sonst wuselt es hier ja immer.“ Während ich den Laden für mich alleine habe, erspähe ich eine Jeans. Schnitt perfekt, Preis okay. Zum Anprobieren kann ich mich nicht durchringen. Obwohl man mich in Ruhe schauen lässt, bin ich irgendwie unentspannt. Typ Bummler eben. Ich hänge die Hose zurück. Vielleicht komm ich am Wochenende noch einmal vorbei.

Nächster Laden: Chicsaal Second Hand. Auf dem Weg zur Böhmischen Straße streife ich die Schaufenster. Viele Geschäfte sind zu. Manche bieten am Nachmittag zwei, drei Stunden fürs Terminshoppen an, andere lassen es ganz bleiben. Im Musikhaus Neustadt hingegen bieten sie „Meet & Greet“ statt Click and Meet. Humor in Pandemiezeiten.

Schlechtes Gewissen als Kauftreiber

12 Uhr: Ich klopfe an die Eingangstür bei Chicsaal. Ein Laden mit vielleicht 50 Quadratmetern. Ob die hier lüften? Ob die anderen Läden gelüftet hatten, bevor ich kam? Unruhe macht sich breit. Ich drücke meine Maske auf meinen Nasenrücken und wühle mich durch die Garderobe der vergangenen Jahrzehnte, bis ich eine rote Seidenjacke erblicke. Sie wird mein erster Click & Meet-Kauf. Ich weiß nicht, was mich mehr freut. Die hübsche Jacke oder die Tatsache, dass ich dem Laden 30 Euro Umsatz beschere. Das Leid der Einzelhändler sitzt mir die ganze Zeit im Nacken.

An der Kasse erzählt mir die Verkäuferin, dass sie gar kein Internet habe. Wenn Merkel oder Kretschmer etwas neues beschließen, sickert es meist am nächsten Tag zu ihr durch. „Dieses politische Hü und Hott ist so verwirrend“, sagt sie und zieht ihre Maske zurecht. „Wie sollen wir da etwas planen?“ Ich will bezahlen. Doch Karten nehmen sie hier nicht. Also raus auf die Alaunstraße, Geld holen.

12.55 Uhr: Zurück bei Chicsaal. Vor zehn Minuten hätte ich im nächsten Laden stehen müssen. Oh Gott. Die warten sicher schon auf mich. Fünf Minuten und ein schlechtes Gewissen später, drücke ich an der Rothenburger Straße bei Doppellotte auf die Klingel. „Sorry, ich bin zu spät!“ Alles gut, beruhigt mich die Verkäuferin und lässt mich rein. „Wir haben ja Platz.“

Von Laura Catoni