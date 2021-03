Dresden

„Jetzt kommt unser Tagesumsatz“, sagt die Verkäuferin am Freitag im Schuhgeschäft an der Prager Straße, bei dem wir spontan vorbeischauen können, und zwinkert uns zu. Klar, Mutter und Tochter im Schuhgeschäft, da geht doch was.

Wir schauen wohl etwas verdutzt. „Ach, das war nur Spaß“, winkt sie ab. Es würden gerade nicht so viele Kunden kommen und sie befürchtet, dass das Geschäft nun wohl bald wieder schließen müsse, wenn das mit den Inzidenzwerten so bleibt.

Vorerst weiter Click & Meet

Eine Befürchtung, die sich wenige Stunden später erst einmal nicht bewahrheitet. Denn Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) entscheidet tags darauf anders. Trotz hoher Inzidenzwerte dürfen die Geschäfte zunächst weiter „Click & Meet“ anbieten und müssen nicht ab heute wieder für wenige Tage schließen. Denn vom 1. April an tritt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Bei dieser sollen die Öffnungen voraussichtlich nicht mehr starr an Inzidenzen gebunden sein.

Die Verkäuferin im Schuhgeschäft hilft uns bei der Suche. Aber wir finden leider nichts Passendes. Am Ende verlassen wir mit Einlegesohlen das Geschäft und haben direkt ein schlechtes Gewissen, nach ausführlicher und ehrlicher Beratung bei unserem spontanen Besuch nicht doch ein paar Schuhe gefunden zu haben.

Bei TK Maxx Termine zwei Tage vorher ausgebucht

Ein geplanter Abstecher zu TK Maxx fällt ins Wasser. „Haben Sie einen Termin?“ fragt die Frau am Einlass. Haben wir nicht. Jetzt vor Ort einen zu vereinbaren funktioniert nicht. „Nein, wir sind heute und morgen ausgebucht, Sie müssen vorher online buchen“, erfahren wir am Eingang. An dem finden sich gerade immer mehr Menschen ein. Sie alle haben für jetzt einen Termin und werden nach entsprechender Kontrolle eingelassen. 60 Personen dürfen gleichzeitig rein, steht auf einem Schild an der Scheibe. Umkleidekabinen geschlossen.

In der Centrumgalerie haben wir mehr Glück. Bei Sportscheck, der bis Ende April noch Karstadt Sport war, schreiben wir Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Ankunftszeit auf ein Blatt Papier und schon sind wir drin. „Wenige melden sich an, die Leute kommen eher spontan. Aber ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, dass wir offen haben“, meint der Angestellte, der Ein- und Ausgang kontrolliert.

"Das Fossil-Team Dresden sagt Bye-Bye. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die schönen gemeinsamen Jahre." steht am 17. März auf diesem Schild in der Altmarktgalerie Dresden. Quelle: Catrin Steinbach

Viel Platz zum Stöbern und Zeit für Beratung

Auf der riesigen Verkaufsfläche über zwei Etagen zählen wir mit uns sieben Kunden. Viel Platz also zum Stöbern und in der Nähe immer eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, den man fragen kann. Das ist angenehm. Auch, dass man die Umkleidekabinen nutzen kann.

Bei Zara stehen schon verdächtig viele Menschen vor der Tür. Für den nächsten Einlass sind noch wenige Termine frei. „Sie müssen aber jetzt 15 Minuten warten und den Zettel ausfüllen“, sagen die Herren am Eingang. Während wir das tun, kommen wir mit zwei Frauen – auch Mutter und Tochter – ins Gespräch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die beiden sind auf Shoppingtour für die Hochzeit der Mutter. Diese ist deswegen aus Rechenberg-Bienenmühle zu ihrer Tochter nach Dresden gekommen. „Ich habe mir vorher überlegt, welche Läden wir definitiv brauchen und dort habe ich dann Termine vereinbart, um ganz sicher zu gehen“, erzählt die Tochter. Zwischendurch bleibe auch mal Zeit für einen spontanen Besuch in einem Geschäft. „Ich hatte mir das alles stressiger vorgestellt, dass man immer exakte Termine zum Einkaufen braucht. Aber es ist relativ entspannt.“

Wenig Platz zum Ausruhen

Wir hätten uns gern entspannt in ein Café oder Restaurant gesetzt, um Hunger und Durst zu stillen, uns ein bisschen auszuruhen und zu plaudern. Aber das ist wegen der Pandemie nicht drin. Wenn überhaupt gibt es Essen nur zum Mitnehmen von wenigen Anbietern.

Während überall Tische und Stühle zusammengeschoben und angekettet sind, damit sich niemand draufsetzen kann, ergattern wir ein Plätzchen auf der Abdeckung der Wasserbecken auf der Prager Straße. Wenigstens mal kurz hinsetzen.

Lesen Sie auch Click & Meet in Dresden: Ein Praxistest in der Neustadt

Immerhin regnet es nicht. Dafür sind wir sofort von Tauben umringt. Das Brötchen ist so fluffig, dass der Burger auseinanderfällt. Das ohne Besteck aus der Pappschüssel zu essen und nebenbei gegen gierige Tauben zu verteidigen macht nicht wirklich Spaß.

Doch wieder mal in ein Geschäft gehen, Ware in der Realität ansehen, Stoff fühlen, Kleidung und Schuhe anprobieren und sich beraten lassen zu können, das hat schon Vorteile. Und nachhaltiger, als zig Pakete hin- und herzuschicken, ist es auch.

Hoher Aufwand für die Händler

Click & Meet – Termin vereinbaren und shoppen – hat einen zarten Keim der Hoffnung bei den Einzelhändlern in der Dresdner Altstadt sprießen lassen. Auch wenn von einem Geschäft kaum die Rede sein kann.

„Wir sind glücklich, mit Click & Meet jetzt wenigstens diesen Miniminimini-Service anbieten zu können. Aber es ist nur ein Strohhalm, an dem sich die Händler festhalten, nicht mehr. Kostendeckend ist das nicht“, stellt Jens Preißler, der Center-Manager der Altmarktgalerie, klar.

Auch WE-Fashion hat die Altmarktgalerie verlassen. Quelle: Catrin Steinbach

So bleiben einige Geschäfte weiter dicht. Einige Ketten verweisen auf ihren Online-Shop. Andere haben Filialen reduziert oder ganz das Handtuch geworfen.

„...Bye-Bye. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die schönen gemeinsamen Jahre“, steht am 17. März auf einem Schild im Schaufenster von Fossil in der Altmarktgalerie, während drinnen die letzten Kartons gepackt werden. Jetzt ist der Laden dicht.

„This is not goodbye“ prangt zwar in großen weißen Lettern auf schwarzem Grund gegenüber von Fossil bei „WE-Fashion“. Doch die Kunden werden auf den Shop im Paunsdorf-Center in Leipzig verwiesen. Auch die Spielaxie ist in der Altmarktgalerie ist Vergangenheit.

Corona hinterlässt in der Einkaufslandschaft erste Lücken

Ein paar Meter weiter im östlichen Teil der Wilsdruffer Straße gähnen immer mehr leere Schaufenster. Manche – wie Hochzeitsausstatter Uwe Herrmann – sind, unabhängig von Corona, weggezogen. Doch der Inhaberin des alteingesessenen Schmuck- und Uhrengeschäftes Juwel hat schon der erste Lockdown den Boden unter den Füßen weggezogen.

Corona hinterlässt in der Dresdner Einkaufslandschaft erste Lücken. „Wir sind zwar mit Nachmietern in Verhandlungen, können aber noch keine Erfolge verkünden“, spricht Center-Manager Jens Preißler für die Altmarktgalerie. Eventuellen Nachmietern fehle einfach eine klare Strategie, ab wann unter welchen Bedingungen und auf welche Weise zuverlässig geöffnet werden darf.

Diese Perspektivlosigkeit mache auch den Gastronomiebetreibern und Retailern von Bekleidung, Schmuck, Deko usw. das Leben schwer. „Das Eis wird immer dünner“, sagt Jens Preißler. Viele bekannte deutsche Modehändler mussten seit Beginn der Corona-Krise Rettung in Insolvenzverfahren suchen. „Jeder Tag mehr in Perspektivlosigkeit macht die Lage schwieriger“, sagt der Center-Manager der Altmarktgalerie nachdrücklich. Deswegen müsse man damit rechnen, dass es bald noch viel mehr Lücken in den Einkaufsstraßen geben werde.

Von Catrin Steinbach