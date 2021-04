Dresden

Mit dem Ende des Osterfests sind in Dresden wieder zahlreiche Öffnungen möglich. Grundlage ist die neue Allgemeinverfügung der Stadt, laut der Geschäfte (Click & Meet), Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten unabhängig von der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz Besucher empfangen dürfen. Eintritt bekommt allerdings nur, wer ein negatives Corona-Selbst- oder Schnelltestergebnis vorzeigen kann, das maximal 24 Stunden alt ist. Den Nachweis liefert entweder eine Bestätigung aus dem Testcenter oder eine Selbstauskunft, für die der Freistaat eigens ein Formular aufgesetzt hat.

Neue Regeln sorgen für Unsicherheit

Obwohl Geschäfte über den täglichen Bedarf hinaus jetzt wieder im Click & Meet-Modell verkaufen dürfen, machen noch nicht alle mit. In der Centrum Galerie an der Prager Straße waren am Dienstag noch einige Läden geschlossen, darunter der Schuhladen Görtz17, das Kosmetikgeschäft Equivalenza und die Modekette Bershka. Das liege schlichtweg an organisatorischen Dingen, die die Shops im Zuge der neuen Regeln zu erledigen hätten, sagt Centermanager Jürgen Wolf und meint damit vor allem Nachweispflicht über ein negatives Corona-Testergebnis. „Die neuen Verordnungen des Freistaates und der Stadt haben mehr Unsicherheit als Sicherheit geschaffen“, kritisiert Wolf. Es sei jedoch zu erwarten, dass auch die derzeit noch geschlossenen Läden die nächsten Tage öffnen würden.

In der Altmarktgalerie ist die Lage nach den Feiertagen ähnlich: Trotz neuer Öffnungsmöglichkeit waren dort am Dienstag noch zahlreiche Läden zu. Das Centermanagement verweist auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaates und erklärt, jedes Geschäft könne selbst entscheiden, ob es Click & Meet-Termine anbiete oder nicht. Für alle, die beim Shoppen auf spontane Terminvereinbarungen vor Ort hoffen, lohnt sich also vorab ein Anruf oder ein Blick ins Internet.

Zoo macht auf, Museen bleiben zu

Entgegen der Entscheidung mancher Einzelhändler hat der Dresdner Zoo keine Zeit verstreichen lassen und seine Eingangstüren pünktlich zum Dienstag wieder geöffnet. Ein Besuch ist allerdings nur mit einem vorab gebuchten Onlineticket und einem tagesaktuellen negativen Testergebnis möglich. Für Kinder unter sieben Jahren gelte jedoch keine Testpflicht, heißt es auf der Website des Zoos.

Anders als der Zoo bleibt der botanische Garten auch weiterhin menschenleer. „Da wir keine Einlasskontrollen haben, ist es leider nicht möglich, eine Terminbuchung anzubieten und zu kontrollieren“, lautet die Begründung auf der Homepage. Ähnlich mau sieht es beim Thema Kultur aus. Die städtischen Museen, zu denen unter anderem das Stadtmuseum, die städtische Galerie und die Technischen Sammlungen Dresden zählen, empfangen vorerst keine Besucher. In Anbetracht der Prognose von Gesundheitsministerin Petra Köpping, dass die kritische Marke der Bettenauslastung von 1300 kurz nach Ostern erreicht würde, sei eine Öffnung direkt nach Ostern aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu vertreten gewesen, erklärt Direktor Gisbert Porstmann. Ob und wie der Museumsbetrieb wieder starte, wolle er mit allen Verantwortlichen Ende der Woche klären.

Bettenkapazitäten als Maßstab

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) fahren den gleichen Kurs. Standorte wie das Albertinum, das Residenzschloss und das Japanische Palais sind nach wie vor geschlossen. Wie es weiter geht, entscheide sich voraussichtlich am Donnerstag, sagt SKD-Pressesprecherin Anja Priewe. Ausschlaggebend seien die aktuelle Infektionslage und die vorhandenen Bettenkapazitäten in den Kliniken.

Laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung muss Dresden die derzeitigen Öffnungsschritte wieder zurücknehmen, sobald im Freistaat die Grenze von 1300 Coronapatienten auf den Normalstationen erreicht ist. Am Dienstag waren laut Sozialministerium 1037 Betten belegt. Seit Mitte März steigt der Wert kontinuierlich an.

Von Laura Catoni