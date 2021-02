Dresden

Sachsen war zuletzt das einzige Bundesland, in dem es seit dem Shutdown Mitte Dezember laut Corona-Schutzverordnung nicht erlaubt war, Waren in Läden online oder telefonisch zu bestellen und dann vor Ort abzuholen. Seit Montag ist das anders. Click & Collect ist möglich.

Kommen und Gehen am Möbelhaus und am Baumarkt

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie Click & Collect bei Ikea Dresden angenommen wird“, sagt Claudia Seibert von Ikea Deutschland. Als wir im Elbepark vorbeischauen, ist in dem Möbelhaus ein ständiges Kommen und Gehen.

Zuerst heißt es am Haupteingang anstellen, um sich über eine Art Pförtnerloge eine Abholnummer für die im Internet bestellten Waren zu holen. Ein paar Meter weiter muss man dann nochmals draußen warten, bis die Abholnummer aufgerufen wird.

Ein Ikea-Mitarbeiter schiebt dann den mehr oder weniger beladenen Einkaufswagen hin zum Kunden. Nicht, ohne noch mit gebührendem Abstand zu kontrollieren, ob die Abholnummer auf der ausgereichten Papierkarte auch übereinstimmt.

Mit Kallax, Havsta, Räcka & Co. ziehen die Kunden von dannen. Wer zerbrechlichen Kleinkram wie Gläser bestellt hat, sollte selber Verpackungsmaterial mitbringen. „Nein, Papier zum Einpacken haben wir jetzt nicht hier“, so eine Ikea-Mitarbeiterin. Da hilft nur, die Gläser im Einkaufswagen vorsichtig bis zum Auto zu schieben.

Wenige hundert Meter weiter fahren auch auf den Hornbach-Parkplatz immer wieder Autos. „Das läuft hier ganz ordentlich“, sagt uns ein Mitarbeiter später am Telefon. Klar, da gibt es Nachholbedarf an Baumaterial. Und nicht alles ist online vorrätig und kann zugeschickt werden.

Click & Collect werde sehr gut angenommen, schätzt Hornbach-Pressesprecher Florian Preuß ein. Überhaupt hätten alle digitalen Einkaufsmöglichkeiten bei Hornbach im vergangenen Jahr „aus der Not heraus einen großen Aufschwung“ genommen.

Hornbach vergebe bei Click & Collect für die online bestellten Waren Zeitfenster im Halbstundentakt und schaffe pro halbe Stunde 25 Kunden. „Das kann man nicht beliebig ausdehnen, damit es sich nicht ballt“, so Preuß. Am Montag hätten die Dresdner Märkte zunächst bis zu 200 Kunden gehabt. „Da ist also noch Luft nach oben“, sagt der Hornbach-Sprecher. Aber Dienstag und Mittwoch sei die Zahl der Kunden bereits gestiegen: „Wir sind jetzt noch in der Nebensaison im Baumarktgeschäft. Ab März wird die Nachfrage sprunghaft ansteigen. Das wird es eng, das nur mit Online-Bestellungen und Click & Collect abzufangen.“

Wenig Click & Collect-Angebote im Elbepark

In der Mall des Elbeparks entdecken wir nur wenige Geschäfte, die Click & Collect anbieten. Manche verweisen auf den Online-Shop, die Parfümerie Thiemann nimmt Bestellungen per Whatsapp entgegen.

In der Altmarktgalerie bieten aktuell zwölf Geschäfte den Click & Collect-Service an, gibt Centermanager Jens Preißler Auskunft.

In der Centrum Galerie treffen wir auf Familie Hartmann aus Reick. Sie holt gerade ihren Fernseher im Elektronik-Markt ab. „Wir wollten uns unseren neuen Fernseher nicht nach Hause liefern lassen“, begründet Sabine Hartmann den Weg in die Innenstadt. „Was passiert denn, wenn das Gerät kaputt ist? Hier haben wir den vollen Service.“ Und einen Parkplatz für das Auto.

Ansonsten ist der Shoppingtempel weitgehend leer, auch vor dem Elektronikmarkt verlaufen sich die Kunden. Viele Geschäfte haben trotz Click & Collect die Pforten geschlossen. In den meisten Läden sind Hinweise im Schaufenster angebracht: Wer sich mit den Inhabern in Verbindung setzen will, wird auf eine Handynummer verwiesen. Andere – wie eine Juwelierkette – bieten feste Abholzeiten: Online reservieren, im Store abholen – das ist an drei Tagen wochentags möglich.

Bewusste Entscheidung, vor Ort zu kaufen

Vor der Thalia-Buchhandlung am Dr.-Külz-Ring hat sich dagegen eine kleine Warteschlange gebildet. Drei Kunden harren geduldig aus, während der Vierte seine Bücher erhält. „Ich will nicht, dass dieser Online-Versandhändler mit dem großen A noch fetter wird“, sagt Lars Weber, „deshalb kaufe ich hier vor Ort.“ Er arbeite in der Innenstadt, lange und viel. Deshalb hole er sich seine Bücher lieber direkt im Laden ab und lasse sich diese nicht per Paket nach Hause schicken. „Da komme ich wenigstens mal an die frische Luft.“

Bei Karstadt können Kunden im Untergeschoss bestellte Waren mit ihrer Registriernummer abholen, auch dieses Angebot wird genutzt. Viele große Handelsketten wie Peek & Cloppenburg verweisen dagegen auf ihre Onlinepräsenz und bitten die Kunden, sich die Waren nach Hause senden zu lassen.

Auch zwei große Schuhketten bitten ihre Kunden um Verständnis, dass eine Abholung in der Filiale nicht möglich ist. Dafür seien die Versandkosten frei.

Für Katrin Gäbler, Inhaberin des „Wohlgeformt“-Dessous-Shops an der Reisewitzer Straße, funktioniert Click & Collect – wie für viele ihrer Kollegen aus der Bekleidungsbranche – nicht. Ihr Geschäft, spezialisiert auf mittlere und große BH-Größen mit Kunden in ganz Deutschland, bleibt weiter geschlossen. „Unsere Waren muss man anprobieren, unsere Kunden brauchen und schätzen die persönliche Beratung. Das ist unser Konzept.“ All das könne sie mit Click & Collect nicht bieten. Und es bringe auch nichts, das Ganze jetzt auf Krampf umzustellen. „Das würde uns mehr Geld kosten, als es einbringt.“ Katrin Gäbler hat das Gefühl, dass die Politik mit Click & Collect nur ein Appetithäppchen hinwerfe, weil das Volk laut geworden sei. Sie ist wütend, weil sie zusehen müsse, wie das Geld auf dem Konto abnimmt und die Verluste in den fünfstelligen Bereich gehen.

Die Überbrückungshilfe komme für sie nicht in Frage, weil sie vergangenes Jahr einen minimalen Gewinn erwirtschaftet habe. Damit falle sie aus den Hilfen, die ohnehin zurückgezahlt werden müssten, raus. „Wir werden bestraft, weil wir gut gearbeitet und versucht haben, den Laden nach dem ersten Lockdown wieder hochzubringen.“

Sehen, Fühlen, Anprobieren – nicht möglich

Ähnlich klingt das bei Edda Schuster vom Nähstübchen „Emily“ an der Bürgerstraße. „Die Lage ist praktisch aussichtslos. Wir stehen kurz vor der Pleite, und wir bekommen keine Hilfe“, sagt sie uns. Die 63-Jährige, die 30 Jahre sehr erfolgreich das Nähstübchen geführt hat, verliert langsam die Hoffnung. Sie habe alles Mögliche unternommen, um ihre Stoffe und das Nähzubehör irgendwie zu verkaufen, ist zum Beispiel auch auf Instagram aktiv geworden. Aber im Online-Verkauf erfolgreich zu sein, braucht Erfahrung und einen langen Atem.

Jetzt bietet Edda Schuster auch an, Ware zu bestellen und dann abzuholen. Aber gerade Stoff wollen die Kunden mit eigenen Augen sehen und anfassen, um Farbe und Struktur beurteilen zu können. Das könne man online zum Beispiel gar nicht so genau beschreiben. Und auch eine Beratung sei wichtig.

Click & Collect bleibe „alles in allem für die allermeisten ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt David Tobias, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. „Es lässt sich auch nicht ableiten, dass es für größere oder kleinere Geschäfte besser oder schlechter greift. Dafür sind zu viele individuelle Faktoren zu klären.“

So sei der Lieblingsladen in einem Stadtteil vielleicht schneller dabei, wieder seine Stammkunden zu erreichen. „Für andere kleine Geschäfte wie Schuhhändler ist es dagegen schwerer umsetzbar“, erklärt David Tobias. Ebenso würden sich bei großen Unternehmen unterschiedliche Beispiele finden lassen. „Bei Baumärkten und Möbeln besteht ein gewisser Nachholbedarf. Bei Standorten, die von einer guten Frequenz durch Touristen oder Laufkundschaft leben, hilft auch das Click & Collect Angebot nur bedingt.“

Von einem „Tropfen auf den heißen Stein“ in Bezug auf Click & Collect spricht auch Jens Preißler, der Manager der Altmarktgalerie. „Hilfen werden angekündigt und bleiben dann aus. Und eine Eröffnungsstrategie wird angekündigt und dann einfach nicht vorgelegt.“

Von Catrin Steinbach undThomas Baumann-Hartwig