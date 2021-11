Dresden

Die traditionelle Weihnachtliche Vesper in Dresden wird zum zweiten Mal nicht als Open-Air-Gottesdienst vor der Frauenkirche stattfinden. Die Veranstaltung am 23. Dezember werde wegen der hohen Corona-Zahlen in die Frauenkirche verlegt und ohne Publikum aufgezeichnet, wie die Fördergesellschaft der Frauenkirche am Mittwoch in Dresden mitteilte. Sie wird am 23. Dezember live im MDR-Fernsehen übertragen.

Tausende Menschen müssen erneut verzichten

Grund für die erneute Absage sei die „aktuelle besorgniserregende Entwicklung in der Corona-Pandemie“, die eine „für viele Menschen bedeutsame Veranstaltung in der gewohnten Form erneut unmöglich“ mache. Alle Mitwirkenden bei der Vesper in der Frauenkirche unterliegen den Angaben zufolge der 2G-Regel, müssen also von Covid-19 genesen oder gegen das Coronavirus geimpft sein. Zudem gebe es ein „ausgefeiltes Hygienekonzept“. Besucherinnen und Besucher werden nicht zugelassen.

Es ist die 29. Weihnachtliche Vesper, die von der Fördergesellschaft der Dresdner Frauenkirche organisiert wird. Das berühmte barocke Kuppelgebäude war nach 1990 wiederaufgebaut und 2005 eingeweiht worden. Die erste Open-Air-Vesper wurde 1993 auf der Baustelle gefeiert. Vor der Corona-Pandemie kamen jedes Jahr am Abend vor Heiligabend Tausende Menschen auf den Dresdner Neumarkt vor der Frauenkirche, um die besondere Feier mitzuerleben.

Eigentliegen genießen Tausende Gäste die Vesper - wie hier 2018

Die Weihnachtliche Vesper wird von der Fördergesellschaft der Dresdner Frauenkirche in Zusammenarbeit mit der Stiftung Frauenkirche Dresden veranstaltet.

