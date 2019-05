Dresden

Der diesjährige Christopher Street Day hat am Donnerstag auf dem Altmarkt begonnen. Erste Besucher, geschmückt mit Regenbogenfahne und jeder Menge guter Laune versammelten sich am Nachmittag vor der Bühne. Der Höhepunkt findet dann am Sonnabend statt: Dort schließen sich die Teilnehmer zum großen Umzug durch das Stadtgebiet zusammen. Los geht es 12 Uhr am Altmarkt, weiter durch die Neustadt und schließlich zurück zum Startpunkt. Dort wird mit einem bunten Bühnenprogramm weitergefeiert.

Von DNN