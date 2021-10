Nach der coronabedingten Zwangspause 2020 soll es in diesem Jahr wieder einen Christmas Garden im Park des Schlosses Pillnitz in Dresden geben. Auch die Weiße Flotte ist mit im Boot. Was es Neues gibt, wie der Eintritt geregelt und das Parkchaos vermieden werden soll – außerdem gibt es Familientickets zu gewinnen.