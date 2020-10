Öffnungszeit Christmas Garden Dresden: 19. November 2020 bis 10. Januar 2021; jeweils 16.30 bis 22 Uhr (letzter Einlass: 20.30 Uhr); geschlossen bleibt der Christmas Garden am 23./24. und 30. November, am 1. Dezember sowie 24. und 31. Dezember

Ticketpreise: Mo.-Do. Erwachsene ab 15 Jahre 15 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 12,50 Euro; Fr.-So. Erwachsene ab 15 Jahre 19 Euro, Kinder 16,50 Euro. Diese Preise gelten online. An der Abendkasse wird auf jedes Ticket ein Aufschlag von 2 Euro fällig. Über diverse Ermäßigungen informieren Sie sich bitte online.

Internet: www.christmas-garden.de

Parken: auf den bekannten gebührenpflichtigen Parkplätzen an der Leonardo-da-Vinci-Straße und an der Lohmener Straße; zudem ist Parken auf dem Waldcampingplatz Pirna, Äußere Pillnitzer Str. 19, 01796 Pirna, und auf dem Parkplatz am Stadion Pirna, Ecke Birkwitzer Straße/Söbrigener Weg, 01796 Pirna möglich. Von und zu den beiden letztgenannten P+R-Parkplätzen gibt es für Christmas-Garden-Besucher einen kostenlosen Shuttleverkehr im 15-Minuten-Takt

ÖPNV: Die DVB verstärken an folgenden Tagen im Veranstaltungszeitraum die Linie 63. Die Busse fahren zwischen Spenerstraße und Pillnitz im 7,5-Minuten-Takt, und zwar am 4./5. und 6. Dezember, am 11./12. und 13. Dezember, vom 18. Dezember bis zum 3. Januar sowie am 8./9. und 10. Januar.

Lichterfahrt zum Christmas Garden: Ab 19. November bietet die Weiße Flotte immer donnerstags eine Lichterfahrt zum Christmas Garden an. Start ist 17.30 Uhr am Terrassenufer. Angekommen in Pillnitz haben die Besucher zwei Stunden Zeit, um durch den illuminierten Park zu laufen. Dann geht es mit der Weißen Flotte zurück. Während der Fahrt nach Pillnitz serviert die Weiße Flotte ein winterliches Drei-Gänge-Menü. Buchungsanfragen an service@sdsgruppe.de